Genialna nowość w Mapach Google. A nawet dwie

Gigant z Mountain View ogłosił dziś wdrożenie w Mapach Google dwóch nowości. Jedna i druga zdecydowanie przyda się użytkownikom, aczkolwiek dostępność jednej z nich (niestety) początkowo będzie mocno ograniczona.

Mapy Google ułatwią podróżowanie w nowy sposób

Mapy Google często są wykorzystywane jako nawigacja, która ma pomóc dotrzeć do miejsca docelowego. Nie zawsze jest to jednak łatwe, ponieważ czasami kieruje po drogach, na których jest wiele pasów ruchu. Prawdopodobnie nieraz zdarzyło się Wam pojechać nie tym pasem, co trzeba, przez co musieliście nadrobić drogi.

Takie sytuacje może nie odejdą całkowicie do przeszłości, ale z pewnością będą rzadziej się zdarzały, ponieważ Google Maps zostaną wzbogacone o funkcję, która poinformuje o konieczności zmiany pasa. Użytkownik otrzyma zarówno wizualną wskazówkę, jak i dźwiękowy komunikat.

Amerykanie informują, że funkcja ta wykorzystuje sztuczną inteligencję, która w czasie rzeczywistym analizuje oznaczenia pasów ruchów i znaki drogowe, rejestrowane przez przednią kamerę w samochodzie.

I teraz mniej dobra wiadomość. W związku z powyższym nowa funkcja w Google Maps będzie dostępna wyłącznie w samochodach z wbudowanymi usługami Google. W pierwszej kolejności, w nadchodzących miesiącach, dla posiadaczy modelu Polestar 4 w Stanach Zjednoczonych i Szwecji.

Google zapewnia jednak, że będzie ona dostępna na większej liczbie typów dróg oraz samochodów. Już teraz natomiast podobną funkcjonalność oferują wybrane modele BMW i działa ona nawet na niektórych drogach w Polsce.

Street View w Google Maps dostępne w Bośni i Hercegowinie

Dziś firma z Mountain View poinformowała również, że funkcja Street View na Mapach Google jest dostępna także w Bośni i Hercegowinie, dzięki czemu można zobaczyć z innej perspektywy kolejny kraj. Być może zachęci to więcej osób do odwiedzenia tego państwa, ponieważ dziś nie jest ono jednym z najpopularniejszych celów wycieczek wśród mieszkańców Polski.

Google informuje, że jego samochody przejechały ponad 30 tysięcy kilometrów w Bośni i Hercegowinie, i dziś funkcja Street View jest dostępna w ponad 110 krajach na całym świecie.