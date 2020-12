Ta nowa funkcja Map Google kojarzy się z Facebookiem

Aplikacja Mapy Google jest obecnie rozwijana w dwóch głównych kierunkach – rozwiązań dla kierowców i funkcji społecznościowych. Większej aktualizacji doczekał się drugi moduł, który zbliżył się do tego, co możemy kojarzyć z Facebookiem.

Mapy Google wyrastają na specyficzny serwis społecznościowy

Firma Google, mająca na koncie wiele świetnych i niezwykle popularnych usług, i którą jak najbardziej można określić „jednym z władców internetu”, nie zawsze odnosi sukcesy. Mimo wielu specjalistów, jednych z najlepszych programistów, nie udało się zdobyć dwóch ważnych rynków – komunikatorów internetowych i serwisów społecznościowych.

Warto tutaj zaznaczyć, że Google podejmowało już wiele prób – było już kilka różnych komunikatorów, serwis społecznościowy Google+ czy dodawanie do YouTube’a rozwiązań kojarzonych raczej z Facebookiem. Cóż, użytkownicy zazwyczaj nie byli zainteresowani na oczekiwanym poziomie. Obecnie podobne działania możemy zaobserwować w przypadku kolejnej usługi z Mountain View, czyli popularnych Map Google.

Na oficjalnym blogu przedstawiono właśnie nowość, która niebawem zawita do aplikacji Mapy Google. Tak, mamy do czynienia z rozwinięciem sekcji skupiającej się na funkcjach społecznościowych. Bez obawy, nie zostaną wdrożone popularne ostatnio Stories, które pojawiły się nawet w Spotify i niebawem trafią również do Slacka.

Kanał z aktualnościami

Mapy Google niebawem otrzymają własny News Feed, czyli kanał z aktualnościami, a dokładniej miejsce, w którym będziemy mogli poznać aktywność innych użytkowników czy firm. Jak informuje samo Google, nowość która wcześniej była testowana przez lokalnych przewodników, to:

Jeśli użytkownik Map Google udostępnił publicznie zdjęcia, recenzje lub listy, możesz teraz obserwować je i otrzymywać rekomendacje, porady i aktualizacje dostarczane na nowej karcie. Dlatego następnym razem, gdy znajdziesz kogoś, kto udostępni pomocne zdjęcia menu na wynos, podręczne listy najbardziej przestronnych parków w Twoim mieście lub inspirujące zdjęcia lokalnych sklepów i usług, możesz być na bieżąco ze wszystkimi rekomendacjami.

Dodatkowo, w profilach dodane zostaną nowe filtry, które pozwolą wyświetlić wyłącznie konkretne informacje. Przykładowo, będziemy mogli przejrzeć wpisy dotyczące pizzeri, najlepszych kawiarni czy parków wartych odwiedzenia.

Firmy z nową opcją dotarcia do potencjalnych klientów

Zmianami, które niebawem trafią do wszystkich użytkowników, powinny być zainteresowane również firmy. Wcześniej mogły one publikować posty zawierające informacje o nowościach w ofercie czy chociażby aktualizacje menu w przypadku restauracji. Konieczne było jednak dodanie konkretnej firmy do listy obserwowanych, aby posty zaczęły pojawiać się w karcie Eksploruj.

Teraz nie będzie już to konieczne. Posty będą bowiem wyświetlane nawet użytkownikom, którzy wcześniej nie dodali firmy do listy obserwowanych. Jak wynika z testów przeprowadzonych przez Google, nowa forma ekspozycji postów znacząco zwiększyła liczbę ich wyświetleń – nawet dwukrotnie.

Oczywiście Mapy Google nagle nie staną rywalem dla Facebooka i raczej nie taki jest główny cel wprowadzanych zmian. Z drugiej jednak strony, nowy dostęp do postów może okazać się interesującym dodatkiem lub nawet alternatywą dla często zaśmieconego kanału aktywności na Facebooku. W jednym miejscu otrzymamy wyłącznie posty związane z miejscami wartymi odwiedzenia czy aktualizacjami ofert lokalnych firm, bez masy innych, zbędnych treści.

Aktualizacja jest już wdrażana w aplikacji Mapy Google w wersji na Androida i iOS. W związku z tym, że cały proces przeprowadzany jest stopniowo, to nie wszyscy użytkownicy od razu zyskają dostęp do nowych funkcji.