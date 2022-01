Nowa rzecz na nadgarstki sportowych maniaków – smartwatche Garmin fenix 7 i epix

Dopiero co posiadacze zegarków Garmin fenix 6 zostali poinformowani o nowej aktualizacji, a tu mamy do przekazania wieści o nowej premierze! Powitajmy smartwatche Garmin fenix 7 i Garmin epix.

fenix 7 – flagowy sportowy smartwatch Garmina

Co nowego w świecie sportowych smartwatchy? Garmin prezentuje kolejną generację swojego naręcznego gadżetu z GPS i wspomaganiem energią słoneczną. Nowy fenix 7 zyskał 5-elementowy interfejs z metalowymi osłonami przycisków, możliwość określania lokalizacji w wielu zakresach częstotliwości oraz mapy całego świata. Całość zamknięta jest we wzmacnianej metalem obudowie – nie ma strachu przed zabieraniem smartwatcha na nawet najbardziej dzikie wyprawy.

Seria fenix 7 dostępna jest w trzech rozmiarach. Pojawiła się wersja Sapphire Solar, w której to mamy nie tylko możliwość doładowywania smartwatcha za pomocą baterii słonecznych, ale także będziemy mogli cieszyć się z odpornego, szafirowego szkła. Ponadto, możliwości gromadzenia energii słonecznej poprawiono względem fenix 6 Solar nawet o 200%. Odmiany fenix 7X mogą działać nawet do 5 tygodni w trybie smartwatcha i do 5 dni w trybie GPS.

W modelu fenix 7X zainstalowano nawet wielodiodową latarkę LED, która przydaje się podczas treningów, wypraw czy codziennych wyzwań. Kolor światła może zmieniać się w zależności od wykonywanych czynności.

Garmin zadbał o to, by pojawiło się też kilka nowych funkcji sportowych:

Real-Time Stamina pozwala sportowcom monitorować i śledzić poziom wysiłku organizmu podczas biegu lub jazdy na rowerze;

Visual Race Predictor bierze pod uwagę historię biegów i ogólną kondycję użytkownika, aby określić szacunkowe wyniki wyścigu i przedstawić informacje na temat postępów treningowych;

Recovery Time Advisor uwzględnia intensywność treningu biegowego lub rowerowego oraz inne czynniki, takie jak stres, codzienna aktywność i sen, aby oszacować liczbę godzin odpoczynku potrzebną do odzyskania sił przed kolejnym treningiem.;

Codzienne wskazówki treningowe sugerują zalecany następny trening na podstawie bieżącego obciążenia treningowego, stanu wytrenowania i ogólnego poziomu sprawności fizycznej.

Garmin fenix 7s

Garmin fenix 7

Garmin fenix 7X

Smartwatche mają pełny pakiet narzędzi nawigacyjnych. Wszystkie zegarki fenix 7 obsługują najpopularniejsze systemy satelitarne wraz z dodatkowym zakresem częstotliwości L5, co zwiększa dokładność w trudnych dla łączności GPS warunkach. Dodatkowo, mają wgrane mapy SkiView i 42 000 pól golfowych. Modele Standard i Solar umożliwiają pobieranie map TopoActive z dowolnego regionu na świecie. Z kolei wersja Sapphire Solar jest wyposażony w fabrycznie wgrane mapy TopoActive dla danego regionu, a także umożliwia pobranie map dowolnego regionu na całym świecie.

Nie opuszczono żadnych funkcji śledzenia aktywności i zdrowia użytkownika: mamy więc pulsoksymetr, nadgarstkowe monitorowanie tętna, oddechu i poziomu stresu, a także wskazówki dotyczące aktywności, takie jak pomiar energii Body Battery, określanie wieku sprawnościowego oraz wyniku snu (Sleep Score) dzięki funkcji zaawansowanego monitorowania snu. Dodatkowe aplikacje można instalować bezpośrednio z zegarka, bez konieczności używania telefonu.

Ceny modeli fenix 7S, fenix i fenix 7X zaczynają się od 699,99 euro.

Garmin epix – sportowy smartwatch klasy premium

Garmin epix to wyższa szkoła jazdy. Zyskał jasny wyświetlacz OLED o przekątnej 1,3 cala, szafirową soczewkę i tytanowy bezel. Jego styl wskazuje, że został stworzony do noszenia na co dzień, więc można go zabrać na trening, ale także na salę konferencyjną.

Garmin Epix

Jednocześnie zegarek posiada najszerszy w ofercie Garmin zakres funkcji dbających o zdrowie użytkownika. Takie możliwości jak badanie tętna, sprawdzanie oddechu i poziomu stresu czy zaawansowane monitorowanie snu to podstawa. Dorzućmy do tego szeroką gamę aplikacji sportowych do ćwiczeń na siłowni, gry w tenisa, wspinaczki, boulderingu, golfa, surfingu, narciarstwa, i wielu innych dyscyplin. Nie zapominajmy o bezpłatnych, dostosowanych do poziomu kondycji planów treningowym Garmin Coach czy zaawansowanych funkcjach treningowych PacePro dla biegaczy.

Czas pracy Gamin epix może osiągnąć do 16 dni w trybie smartwatcha i do 42 godzin w trybie GPS. Ceny urządzenia zaczynają się od 899,99 euro. Więcej informacji o obu nowych smartwatchach znajdziecie na stronie Garmina.

