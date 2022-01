Poszukiwany boss mafii wpadł w ręce policji – znaleziono go na Mapach Google

Jeśli ukrywasz się przed policją, to przed wyjściem z domu sprawdź, czy tego dnia w okolicy nie jeżdżą samochody Google, zbierające zdjęcia do Street View. Jeden z najbardziej poszukiwanych włoskich gangsterów wpadł, bo pojawił się właśnie w Mapach Google.

Reklama

Włoski gangster znaleziony dzięki Street View

Mapy Google oferują funkcję Street View, która pozwala na wirtualną wycieczkę ulicami w wielu miejscach na świecie. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zobaczyć, jak z poziomu ulicy, wygląda chociażby Paryż, Kalifornia czy Tokio, a to wszystko bez ruszania się z kanapy.

Okazuje się, że rozwiązanie Google może również pomóc w odnalezieniu gangstera. Gioacchino Gammino, poszukiwany za morderstwo i inne przestępstwa, został zlokalizowany właśnie dzięki jednej z funkcji dostępnych w usłudze Mapy Google.

Warto dodać, że boss włoskiej mafii należał do jednego z klanów działających na terenie Sycylii, który w latach 90. był uwikłany w krwawy spór z Cosa Nostrą. Co ciekawe, wcześniej został on aresztowany dwukrotnie, za drugim razem w 1998 roku. Trafił wówczas do więzienia w Rzymie, ale udało mu się uciec po czterech latach, wykorzystując zamieszenie związane z kręceniem filmu w placówce.

Wszystko by mu się udało, gdyby nie to wścibskie Google!

Gioacchino Gammino udało się żyć w ukryciu przez 20 lat. Mieszkał on w Galapagar, miasteczku niedaleko Madrytu, gdzie ożenił się, zmienił nazwisko, pracował jako kucharz i nawet dorobił się własnego sklepu z warzywami i owocami. Ponadto, aby zatrzeć wszystkie możliwe ślady, zdecydował się całkowicie zerwać kontakt z rodziną mieszkającą w Sycylii.

(fot. Mapy Google)

Działania gangstera okazały się jednak niewystarczające i nie udało mu się ukrywać przed sprawiedliwością do końca życia. Jak już wcześniej wspomniałem, wpadł on przez obraz uchwycony przez Google. Dokładniej chodzi o zdjęcie w Street View, które przedstawia dwóch mężczyzn rozmawiających przed jednym ze sklepów w Galapagar.

Należy mieć na uwadze, że twarze osób są zamazywane zanim pojawią się w podglądzie ulicy w usłudze Mapy Google. Mężczyzna ze zdjęcia przypominał Gammino, ale policja nie miała jeszcze pewności, że faktycznie jest to poszukiwany gangster. Kolejnym ważnym odkryciem okazało się ogłoszenie pobliskiej restauracji La Cocina de Manu. To właśnie na stronie tej restauracji na Facebooku znaleziono zdjęcie, na którym były boss mafii był ubrany w strój kucharza. Został on rozpoznany po charakterystycznej bliźnie w okolicy podróbka.

Gioacchino Gammino podczas aresztowania miał być naprawdę zdziwiony, że udało się go odnaleźć. Miał wówczas powiedzieć do policjanta: „Jak mnie znalazłeś? Od 10 lat nawet nie dzwoniłem do rodziny!”.

Możemy więc stwierdzić, że Mapy Google mogą być naprawdę przydatnym rozwiązaniem, nie tylko dla zwykłych użytkowników, ale również dla policji.