Age of Empires IV czeka szereg aktualizacji. Znamy plany rozwoju gry

Age of Empires IV jeszcze dobrze nie ostygło po premierze, a już zapowiedziano sporo nadchodzących aktualizacji i nowinek. Przedstawione plany rozwoju obejmują najbliższe 6 miesięcy i przyznam szczerze, że całość wygląda niezwykle obiecująco.

Reklama

Age of Empires IV i powrót króla

Miałem ogromną przyjemność recenzować Age of Empires IV – kolejną odsłonę serii, która jest szczególnie bliska memu sercu. Gra pomimo kilku niedociągnięć naprawdę mnie zachwyciła, bo twórcy wybrali sprawdzoną drogę i mocno zainspirowali się legendarnym AoE II. Teraz, gdy przeglądam listę nadchodzących zmian i poprawek, jestem przekonany, że ten tytuł szybko nie umrze.

Lista nadchodzących aktualizacji w Age of Empires IV

Pierwsze poprawki będą dotyczyć balansu rozgrywki, na który de facto narzekałem w swojej recenzji. Update wpłynie na ponad 100 jednostek, w tym m.in. na kuszników i włóczników, którzy będą zadawać większe obrażenia kawalerii. Zmiany mają za to osłabić francuski statek Hulk.

Reklama

Oprócz tego, będziemy mogli wyświetlić tabele z wynikami graczy i śledzenia punktacji. Co więcej, poprawiona zostanie minimapa (m.in. rozmiary ikon) oraz UI czy przycisk chińskiej dynastii. Dzięki temu interfejs w rozgrywce ma być bardziej czytelny i przejrzysty.

Na wiosnę przyszłego roku twórcy zamierzają dodać narzędzia, dzięki którym powstanie społeczność moderska. Ruszą też sezonowe rozgrywki rankingowe z nagrodami do wygrania. Ponadto, deweloperzy zapewniają, że będą słuchać opinii graczy i starać się na bieżąco aktualizować Age of Empires IV tak, aby gra była jak najwyższej jakości.

Age of Empires IV – gorąco polecam!

Jeśli na sali mamy osoby, które w serię Age of Empires w ogóle nie grały, a mają taki zamiar, to wybór AoE IV będzie świetną decyzją. Gra jest aktualnie dostępna chociażby w Xbox Game Pass, więc wykupując subskrybcję, możecie Age of Empires IV ograć za przysłowiowe grosze.

Co więcej, tytuł ten ma wbudowany przystępny samouczek, więc nawet, jeśli nie ogarniasz strategii czasu rzeczywistego albo forma AoE jest dla siebie zagadką, to gra sama cię poprowadzi za rękę i wszystkiego nauczy.