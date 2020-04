Majowe PlayStation Plus spędzimy na wsi lub w mieście

Po ostatnich bardzo mocnych miesiącach w PlayStation Plus przyszedł czas na chwilę wytchnienia – do wyboru mamy wypad na wieś albo zbudowanie… własnego miasta! Co wybierzecie?

Wczoraj poznaliśmy ofertę Games with Gold na maj, więc zgodnie z tradycją dziś pora na PlayStation Plus – jak oceniacie ofertę Sony na tle konkurencji?

Cities: Skylines

W swojej recenzji Sid Meier’s Civilization VI obaliłem mit, że na konsoli nie da się dobrze przygotować gry strategicznej – gra od fińskiego studia Colossal Order tylko to potwierdza. Cities: Skylines to jeden z najlepiej ocenianych city builderów ostatnich lat, który podbił serca graczy. Nie ma w tym nic dziwnego, bo rozgrywka w Skylines jest niezwykle dopracowana i wciągająca – sam na PC spędziłem z nią kilkadziesiąt godzin.

Farming Simulator 19

Tej serii chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – symulatory rolnictwa to dla mnie jedne z najbardziej niezrozumiałych fenomenów w świecie gier wideo. Trzeba jednak oddać GIANTS Software, że znają się na rzeczy, bo już od wielu lat ich seria Farming Simulator cieszy się nieprzerwaną popularnością. To co, wsiądziecie na pług?

W maju, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w:🏙 Cities: Skylines🚜 Farming Simulator 2019 Opublikowany przez PlayStation Polska Środa, 29 kwietnia 2020

Gry będą dostępne do pobrania od 5 maja 2020 – wtedy też z oferty zniknie Uncharted 4 i Dirt 2.0.

Od października zeszłego roku funkcjonuje PlayStation Plus Rewards – program lojalnościowy dla subskrybentów PlayStation Plus, dzięki któremu możecie zdobyć wiele zniżek. W ostatnim czasie do programu tego dołączyło między innymi KFC i Muscat.

Pamiętajcie również że do 6 maja całkowicie bezpłatnie (nawet dla osób nieopłacających PlayStation Plus) można przypisać sobie do konta Uncharted: The Nathan Drake Collection i Journey!

Źródło: PlayStation