PlayStation rozdaje dwie gry za darmo, by zatrzymać Was w domu!

Na łamach Tabletowo wielokrotnie informowaliśmy Was o różnego rodzaju promocjach, które mają na celu zachęcić Was do niewychodzenia z domu podczas panującej na całym świecie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Do akcji tej postanowiło przyłączyć się również Sony — i to z przytupem!

Co jak co, ale PlayStation potrafi zaskoczyć! Bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi, firma wystartowała z akcją Play At Home, która ma na celu dwie rzeczy: po pierwsze, pomóc niezależnym deweloperom podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a po drugie zachęcić graczy do pozostania w domach za sprawą darmowych gier. Co ciekawego Sony postanowiło rozdać posiadaczom PlayStation 4?

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Pewnie każdy fan PlayStation zna Nathana Drake’a — lecz nie jest powiedziane, że każdy w przygody dzielnego łowcy skarbów miał okazję zagrać. Jeśli Wy należycie do takiego grona, to idealną szansą na nadrobienie przygód jest właśnie Uncharted: The Nathan Drake Collection, który jest świetnym i kompleksowym odświeżeniem bestsellerowych gier od Naughty Dog.

Uncharted: The Nathan Drake Collection zawiera aż trzy gry:

Uncharted: Fortuna Drake’a,

Uncharted 2: Pośród Złodziei,

Uncharted 3: Oszustwo Drake’a.

Co warte odnotowania, Uncharted: The Nathan Drake Collection kilka miesięcy temu było rozdawane w PlayStation Plus, ale pewnie i tak wielu graczy skorzysta teraz z okazji, by przypisać ten zestaw gier do swojego konta.

Journey

Podróż (Journey) to już nieco mniejsza i krótsza gra od niezależnego studia thatgamecompany, które w 2012 roku podbiło serca graczy na PlayStation 3. Jest to bardzo artystyczna gra przygodowa, w której celem jest dotarcie na szczyt dalekiej góry, która non stop majaczy na horyzoncie.

W grze nie ma żadnych dialogów, a fabuła jest podawana szczątkowo przy pomocy otoczenia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje oprawa audiowizualna, która dodatkowo zyskała na rozdawanej właśnie wersji na PlayStation 4. Czy warto sprawdzić tę grę? Moim zdaniem jak najbardziej!

Uncharted: The Nathan Drake Collection i Journey można pobrać całkowicie za darmo od 16 kwietnia do 6 maja 2020 roku.

Co ważne, do pobrania Journey i Uncharted: The Nathan Drake Collection nie potrzebujecie aktywnego abonamentu PlayStation Plus! Dodam jednak, że w tym miesiącu w PS Plus do zdobycia jest m.in. Uncharted 4, więc może warto rozważyć zebranie całej głównej serii ;)

Dodatkowo, Sony – w ramach wspomnianej akcji Play At Home – przeznaczyło aż 10 mln dolarów na wsparcie niezależnych twórców gier, którzy w wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 mogli popaść w problemy finansowe. I jak tu tego PlayStation nie kochać?

Skorzystacie z darmowych gier od PlayStation?

Źródło: Facebook, PlayStation

