Games with Gold na maj — szału nie ma…

Co łączy prognozowaną pogodę na weekend majowy i Games with Gold na kolejny miesiąc? A no to, że niestety obydwie te rzeczy zapowiadają się średnio — no chyba, że jesteście fanami uniwersum Warhammer 40,000.

W kwietniu fani Xboksa opłacający abonament Games with Gold (lub Xbox Game Pass Ultimate) mogli przypisać do swojego konta m.in. Fable Anniversary czy świetne Project CARS 2. Niestety, w maju przygotować się trzeba na „zaciśnięcie pasa”, bowiem zapowiedziane gry raczej mało komu przypadną do gustu, tym bardziej patrząc na abonament PlayStation, który już od kilku miesięcy oferuje swoim użytkownikom same hity.

Pełna lista gier w Xbox Games with Gold na maj:

V-Rally 4 – od 1 do 31 maja na konsoli Xbox One,

– od 1 do 31 maja na konsoli Xbox One, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr – od 16 maja do 15 czerwca na konsoli Xbox One,

– od 16 maja do 15 czerwca na konsoli Xbox One, Sensible World of Soccer – od 1 do 15 maja na konsoli Xbox One oraz Xbox 360,

– od 1 do 15 maja na konsoli Xbox One oraz Xbox 360, Overlord II – od 16 do 31 maja na Xbox One oraz Xbox 360.

Z całej oferty najciekawiej prezentuje się węgierska gra RPG Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, choć jednocześnie trudno tu mówić o jakimś wielkim hicie, porównując ofertę z obecnym PlayStation Plus, w którym znaleźć możemy Uncharted 4 i Dirt 2.0. Bez wątpienia warto zagrać również w V-Rally 4, które jest bardzo solidną grą samochodową – z pewnością przypadnie ona do gustu fanom motoryzacji, lubiącym modyfikować swoje pojazdy.

Abonament Games with Gold jest dostępny w ramach Xbox Game Pass Ultimate, który obecnie możecie kupić za jedynie 4 zł! Pod warunkiem, że w przeszłości nie skorzystaliście z podobnej oferty.

Przypominam również, że jutro około godziny 18:00 zostanie opublikowana oferta PlayStation Plus, o czym – jak zawsze – Was poinformujemy.

Co sądzicie o majowej ofercie Games with Gold? Znaleźliście coś dla siebie, czy raczej będziecie ogrywać coś innego w ten deszczowy weekend majowy?

Źródło: YouTube