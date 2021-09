Przeoczenie czy celowe działanie? Ładowarka MagSafe Duo za 679 złotych nie pasuje idealnie do iPhone’a 13 Pro!

Droga, bezprzewodowa ładowarka Apple MagSafe Duo, która została wydana w zeszłym roku, nie jest dobrze dopasowana do iPhone’a 13 Pro z założonym oryginalnym etui. Wszystko przez zmienioną konstrukcję wysepki z kamerami.

Ładowarka Apple MagSafe Duo nie pasuje idealnie do nowego iPhone’a 13 Pro

Niewykluczone, że zespół Tima Cooka niebawem wyda poprawioną wersję swojej bezprzewodowej ładowarki. Co prawda oficjalnie jest ona zgodna z iPhonem 13 Pro, aczkolwiek nie możemy mówić o idealnym dopasowaniu.

Reklama

Na wstępie warto przypomnieć, że tegoroczne smartfony z Cupertino, należące do linii Pro, otrzymały zauważalnie przebudowany moduł głównych kamer. W związku z tym, że obiektywy są większe, urosła również wysepka zlokalizowana z tyłu obudowy. Okazuje się, że przez to nie tylko nie pasują etui z „Dwunastek”, ale również ładowarka MagSafe Duo jest nie pasuje idealnie do 6,1-calowego modelu.

iPhone 13 Pro dość dobrze leży na ładowarce, gdy nie jest trzymany w etui. Problem pojawią się jednak po jego założeniu. Wówczas jedna z krawędzi MagSafe Duo opiera się na wysepce i widoczna jest dość spora szpara pomiędzy smartfonem a ładowarką.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they'll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu — Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021

Należy dodać, że opisywany błąd nie występuje w przypadku pozostałych „Trzynastek”. Podstawowe wersje mają mniejsze wysepki z kamerami, a 13 Pro Max jest sporo większy, więc ładowarka nie dotyka całego modułu aparatu.

Trzeba będzie zmienić ładowarkę?

Osoby, które zdecydowały się kupić opisywane akcesorium, w dniu premiery musiały wydać co najmniej 679 złotych. Na tym jednak wydatki mogły się nie skończyć. Bezprzewodowa ładowarka sprzedawana jest bez kostki ładującej, więc niewykluczone, że niektórzy musieli dopłacić jeszcze 99 złotych.

Czy teraz, po zakupie iPhone’a 13 Pro, zostaną oni zmuszeni do kupienia innej ładowarki? Na szczęście raczej nie będzie to konieczne. Mimo iż MagSafe Duo nie jest idealnie dopasowana, to ładowanie smartfona wciąż jest możliwe, i to bez konieczności wyjmowania go z etui.

Jak już wcześniej wspomniałem, iPhone 13 Pro pojawia się na oficjalnej liście kompatybilnych urządzeń z MagSafe Duo. Możliwe, że Apple mimo wszystko zdecyduje się wydać przeprojektowaną wersję swojej ładowarki. W końcu firmie, słynącej z wyjątkowego podejścia do wzornictwa i dobrego dopasowania swoich produktów, po prostu nie przystoi sprzedawanie takiego nieidealnego akcesorium.