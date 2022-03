Wymieniłeś płytę główną? Nie instaluj macOS 12.3!

Kolejna aktualizacja, kolejne problemy – niestety, nie wygląda to zbyt dobrze. Apple ponownie zaliczyło poważną wpadkę, tym razem w przypadku macOS 12.3.

Poważne problemy po zainstalowaniu aktualizacji

Dopiero co informowaliśmy Was o błędach w macOS 12.2, a więc aktualizacji wydanej w styczniu 2022 roku. Okazuje się, że na kolejne potknięcie firmy Tima Cooka nie musieliśmy długo czekać. Udostępniony kilka dni temu macOS 12.3 okazał się dla części użytkowników wyjątkowo nieprzyjemną wersją.

Jak wynika z raportów umieszczanych w mediach społecznościowych i na oficjalnych forach pomocy technicznej Apple, w przypadku Maków z wymienioną płytą główną najnowsza aktualizacja może powodować liczne problemy.

Warto tutaj zaznaczyć, że nie chodzi wyłącznie o drobne błędy. Niektórzy poszkodowani wskazują, że próba zainstalowania macOS 12.3 skończyła się niepowodzeniem, ponownym uruchomieniem Maka i wyświetleniem komunikatu „iBoot Panic”. Niestety, to tylko jedno z kilku niepożądanych zachowań.

Aktualizacja do macOS 12.3 (fot. Tabletowo.pl)

Użytkownicy twierdzą, że doświadczyli również niekończących się pętli ponownego uruchamiania się komputera Apple, a nawet zablokowania Maka, co uniemożliwiło dalsze korzystanie z urządzenia.

Jak już wcześniej wspomniałem, z raportów wynika, że opisywany problem dotyczy wyłącznie komputerów z Cupertino, w których została wymieniona płyta główna. W przypadku innych Maków błędy mają nie występować. Oczywiście nie należy tutaj wykluczać innych scenariuszy – obecnie mamy zbyt małą dawkę danych, a także brak komentarza ze strony Apple.

Problem można naprawić, ale…

Okazuje się, że poważny błąd występujący w macOS 12.3 można rozwiązać na własną rękę, ale nie jest to metoda, z której w łatwy sposób mogą skorzystać wszyscy poszkodowani.

Podobno można przywrócić Maka do życia, przechodząc do trybu DFU, ale należy mieć na uwadze, że konieczne jest tutaj wykorzystanie drugiego komputera z logo nadgryzionego jabłka. Co więcej, niektórzy właściciele Maków z wymienioną płytą główną zainstalowali macOS 12.3 przy użyciu plików IPSW, ale do przeprowadzania tego procesu ponownie wymagany był drugi komputer Apple.

Niestety firma z Cupertino nie wydała jeszcze stosowanej poprawki, a więc należy wstrzymać się z instalacją macOS 12.3 na niektórych modelach Maków. To obecnie jedyna skuteczna metoda, która pozwala uniknąć poważnych problemów, mogących doprowadzić nawet do utraty urządzenia wykorzystywanego do nauki czy pracy.