Szybko! Do odebrania darmowe 100 GB dla użytkowników Orange na kartę!

Krótka piłka: wystartowała szybka promocja Orange, w której do odebrania jest 100 GB internetu. Wystarczy doładować konto. Trzeba się tylko pospieszyć.

100 GB za darmo w Orange

Jak dotąd, Orange bardziej rozpieszczało klientów, którzy płacą regularny abonament operatorowi. W aplikacji Moje Orange każdego tygodnia mogą znaleźć promocje, bonusowe gigabajty internetu i zniżki na usługi. Posiadacze numerów na kartę mogli co najwyżej patrzeć na to z boku i wzdychać, że nie dostają tylu prezentów. A tu proszę – niespodzianka!

Wystartowała nowa promocja dla klientów Orange na kartę o nazwie „100 dni do Wakacji”. Jej zasady są banalne. Wystarczy doładować swój numer przez aplikację Mój Orange za minimum 10 złotych. Pakiet 100 GB, ważnych przez następne 30 dni zostanie aktywowany automatycznie.

Z oferty mogą skorzystać wszyscy użytkownicy taryf: Orange Free na Kartę, POP, YES, Zawsze Bez Limitu i IoT. Ważność doładowań pozostaje bez zmian, a na jednym numerze można skorzystać z bonusu tylko raz.

Teraz najważniejsze: promocja dostępna jest tylko w dniach 17-18 marca. 100 GB to spory pakiet, więc jeśli mamy „luźną dyszkę”, to nie ma się nad czym zastanawiać. Dodatkowe paczki danych zawsze się przydadzą, a w cenie 10 groszy za gigabajt – aż grzech nie wziąć.

Jeśli chcecie przyjrzeć się regulaminowi akcji, to odsyłamy Was do tej strony.