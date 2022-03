Nowy gamingowy laptop RedmiBook Pro 15 wcale nie wygląda, jakby był do gier

Xiaomi zaprezentowało swojego najnowszego RedmiBook Pro 15 2022, który został stworzony stricte do gier. Urządzenie ma na pokładzie najnowszy procesor Intela, a także kartę graficzną z serii GeForce RTX, a mimo tego wcale nie przypomina laptopa gamingowego, tylko bardziej ultrabooka. Sami sprawdźcie.

RedmiBook Pro 15 2022 – laptop do gier, który przypomina lekkiego ultrabooka

Jeżeli myślimy o gamingowym laptopie, to pierwsze co przychodzi do głowy to duże, grube i ciężkie urządzenie o bardzo agresywnym wyglądzie – ostrych krawędziach obudowy z dodatkowymi paskami podświetlenia RGB. Niemniej jednak są producenci, którzy tworzą nieco prostsze, bardziej eleganckie konstrukcje.

źródło: Notebook Check

Jednym z nich jest z pewnością Xiaomi, co potwierdza najnowszy RedmiBook Pro 15 2022. Jest to laptop do gier, o niepozornym wyglądzie i bardzo przyzwoitej specyfikacji. Przede wszystkim, urządzenie zostało wyposażone w 15,6-calowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli (3,2K) w dość nietypowych proporcjach 16:10. Ponadto matryca jest odświeżana w 90 Hz.

Jeśli chodzi o same komponenty, to od razu zaznaczę, że RedmiBook Pro 15 będzie sprzedawany w trzech wersjach. Pierwsza obejmuje procesor Intel Core i5-12450H (8 rdzeni – 4 wydajnościowe, 4 energooszczędne) bez dedykowanej grafiki, a więc do dyspozycji w tym przypadku jest tylko zintegrowane GPU Intel Iris Xe. Na rynek trafi także wariant z tym samym procesorem oraz kartą graficzną GeForce RTX 2050 (4 GB pamięci wideo GDDR6), natomiast najmocniejsza wersja obejmuje procesor Core i7-12650H (10 rdzeni – 6 wydajnościowych, 4 energooszczędne) połączony z tą samą kartą GeForce RTX 2050.

Każda z trzech wersji ma do dyspozycji 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej na dysku SSD M.2 NVMe PCIe 4.0. Całość zasili akumulator o pojemności 72 Wh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 100 W realizowanego przy pomocy kabla USB-C. RedmiBook Pro 15 ma standardowy zestaw złącz – znajdzie się tu USB-A 3.2, 2 x USB-C 3.2, Thunderbolt 4, HDMI oraz port audio combo jack 3,5 mm.

Ceny poszczególnych wersji laptopa RedmiBook Pro 15 2022:

Core i5-12450H bez dedykowanego GPU – 5599 juanów (równowartość ~3720 złotych)

Core i5-12450H + GeForce RTX 2050 – 6799 juanów (~4510 złotych)

Core i7-12650H + GeForce RTX 2050 – 7499 juanów (~4980 złotych)

Urządzenie będzie dostępne do kupienia tylko w Chinach – sprzedaż rozpoczyna się za tydzień, 24 marca br. Jak na razie nie mamy informacji, czy laptop trafi na globalny rynek.