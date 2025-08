Samsung szykuje kolejne wzmocnienie swojej budżetowej serii Galaxy A. Galaxy A17, bo o nim mowa, trafił już do ofert europejskich sprzedawców, dzięki czemu poznaliśmy zarówno jego cenę, jak i część specyfikacji. Smartfon zapowiada się na solidnego następcę Galaxy A16 – z kilkoma istotnymi usprawnieniami.

Cena Galaxy A17 i wersje kolorystyczne

Zacznijmy od ceny, bo w segmencie budżetowym to często ona jest najważniejszym kryterium wyboru. Samsung Galaxy A17 będzie dostępny zarówno w wersji 5G, jak i LTE. Wariant LTE z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej będzie kosztował 289,90 euro (~1240 złotych), natomiast edycja 5G z tą samą konfiguracją pamięci – 319,90 euro (~1370 złotych).

Oba modele pojawią się w kilku wariantach kolorystycznych: czarnym, szarym i niebieskim (dla wersji 5G) oraz czarnym, szarym i jasnoniebieskim (dla LTE). To potwierdzone informacje, ponieważ smartfon zadebiutował już na włoskiej platformie sprzedażowej Epto.

źródło: Android Headlines

Lżejszy, cieńszy i z OIS. Co zaoferuje Galaxy A17?

Pod względem konstrukcji Galaxy A17 ma być zauważalnie lżejszy i cieńszy od swojego poprzednika. Obudowa o grubości 7,5 mm (zamiast 7,9 mm w Samsungu Galaxy A16) oraz waga 192 g sprawiają, że smartfon ma być wygodniejszy w codziennym użytkowaniu. Samsung zdecydował się także na zastosowanie trwalszych materiałów, ponieważ (według doniesień) przód chroni szkło Gorilla Glass Victus, a tył wykonano z kompozytu Glass Fiber Reinforced Polymer.

Na froncie znaleźć ma się 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. W aparacie głównym nadal będzie wykorzystywana matryca 50 Mpix, ale tym razem wzbogacona o optyczną stabilizację obrazu. Dodatkowo znajdziemy tu obiektyw ultraszerokokątny 5 Mpix oraz aparart makro 2 Mpix.

źródło: Android Headlines

Co jeszcze Samsung wpakuje do Galaxy A17?

Galaxy A17 5G ma być napędzany układem Exynos 1380 (tym samym, który znalazł się w Galaxy A16), a wersja LTE otrzyma procesor MediaTek Helio G99. Obie wersje będą dostępne w kilku konfiguracjach pamięci, od 4 GB RAM z 128 GB pamięci wewnętrznej, aż po wariant 8/256 GB. Akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 25 W pozostanie bez zmian, podobnie jak certyfikat IP54, który gwarantuje podstawową ochronę przed pyłem i zachlapaniami.

Nowością ma być integracja Gemini, przypisanego do przycisku zasilania, oraz obecność interfejsu One UI 7 bazującego na Androidzie 15. Samsung planuje też wprowadzić funkcje oparte na AI, takie jak Circle to Search czy Cross App AI, które wcześniej zadebiutowały w droższych modelach.

Premiera Galaxy A17 spodziewana jest w październiku. Dzięki ulepszonej konstrukcji OIS w aparacie i wsparciu dla sztucznej inteligencji, Galaxy A17 może stać się jedną z ciekawszych propozycji dla osób szukających taniego smartfona.