Kolejne urzędowe opłaty ogarniesz Blikiem. Co tym razem?

Blik coraz mocniej wchodzi do administracji publicznej. Po PIT-ach przyszedł czas na akcyzę, należności celne oraz opłaty paliwowe i emisyjne. Teraz wszystkie te zobowiązania można uregulować w kilka sekund.

BLIK na PUESC. Szybkie płatności za kolejne usługi publiczne

Według najnowszych danych z Blika korzysta ponad 18 milionów użytkowników, którzy realizują aż 81 transakcji na sekundę. Nie powinno więc dziwić, że Ministerstwo Finansów uruchomiło kolejne wdrożenie Blika w administracji – tym razem na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w skrócie PUESC). Dzięki temu klienci Krajowej Administracji Skarbowej mogą teraz opłacać podatek akcyzowy, należności celne oraz opłaty paliwowe i emisyjne jednym kodem Blik. Wdrożenie powstało we współpracy z operatorem systemu płatności Blik oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Do tej pory na PUESC dostępne były tylko przelewy bankowe realizowane przez usługę Paybynet. Teraz, jak podkreśla Ministerstwo Finansów, płatności stały się znacznie prostsze i szybsze, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy często dokonują wielu transakcji dziennie. Co istotne, system został zaprojektowany tak, aby potwierdzenie wpłaty pojawiało się natychmiast w systemach KAS, co eliminuje ryzyko opóźnień w obsłudze spraw.

Nowa opcja płatności to także dobra wiadomość dla użytkowników, którzy do tej pory korzystali z Blika przy rozliczeniach podatkowych. Od 2023 roku Blikiem można płacić PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy oraz w usłudze Twój e-PIT. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że ponad 70 proc. tegorocznych wpłat w e-Urzędzie Skarbowym zrealizowano właśnie Blikiem. Teraz podobna wygoda trafiła do obszaru akcyzy i ceł.

To dopiero początek?

Płatności Blikiem na PUESC mają przede wszystkim usprawnić proces rozliczeń dla firm importujących towary czy operujących w branży paliwowej. Dzięki nowej metodzie opłacanie należności celnych czy podatku akcyzowego nie wymaga już ręcznego wprowadzania danych ani przepisywania długich numerów kont bankowych. Wystarczy jedynie kod z aplikacji mobilnej banku.

Resort finansów podkreśla, że to część większego planu, którego celem jest dalsze rozszerzanie katalogu opłat możliwych do regulowania przy pomocy Blika. Dzięki integracji PUESC Polska staje się jednym z pierwszych krajów w Europie, który umożliwia tak kompleksową obsługę płatności urzędowych w tym formacie. Eksperci przewidują, że już wkrótce Blik może zostać włączony do kolejnych platform rządowych, takich jak e-Deklaracje czy ePUAP.