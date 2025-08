Do tego smartwatcha włożysz fizyczną kartę SIM. Zrobisz nim też zdjęcie

Rogbid Model S to jeden z nielicznych smartwatchy, w którym producent postawił na fizyczną kartę SIM. To jednak nie jest wszystko, co potrafi.

Smartwatch z funkcjami smartfona

Rogbid Model S nie jest typowym zegarkiem z powiadomieniami. To urządzenie z systemem Android, które działa jak miniaturowy smartfon na nadgarstku. Zegarek wyposażono w slot na fizyczną kartę nano-SIM, dzięki czemu można korzystać z sieci LTE 4G, wykonywać połączenia głosowe, odbierać SMS-y i instalować aplikacje z Google Play. Taka funkcjonalność stawia go w zupełnie innej kategorii niż większość tanich zegarków dostępnych na rynku.

Warto podkreślić, że mimo zachwytów producenta nie jest to oczywiście żadna nowość, bo smartwatche z WearOS na pokładzie, takie jak choćby Samsung Galaxy Watch 8 czy Google Pixel Watch 3, oferują to samo. Różnicą jest tu jednak obecność fizycznej karty SIM. W większości smartfonów dostępnych na rynku producenci stawiają raczej na eSIM.

Smartwatch wyposażono w 2,4-calowy ekran o rozdzielczości 720 × 720 pikseli, który, jak podkreśla producent, zapewnia wysoką szczegółowość i żywe kolory. Użytkownicy mogą dodatkowo spersonalizować tarczę, dzięki rozbudowanemu sklepowi z motywami, dostępnemu w systemie zegarka.

źródło: Rogbid

Rogbid postawił również na funkcje AI. Zegarek ma już preinstalowane aplikacje Deepseek oraz ChatGPT, które umożliwiają korzystanie choćby z asystenta głosowego AI. Dzięki temu urządzenie może np. pomóc w szybkim tłumaczeniu zdań, tworzeniu notatek czy wyszukiwaniu informacji bez konieczności wyciągania telefonu z kieszeni.

Nietypową ciekawostką Modelu S jest umieszczony w koronce wysuwany aparat o rozdzielczości 5 Mpix i kącie widzenia 190°, która pozwala na wykonywanie zdjęć, nagrywanie wideo i prowadzenie rozmów wideo bez potrzeby używania telefonu.

źródło: Rogbid

Co jeszcze wiemy o Rogbid Model S?

Rogbid Model S korzysta z 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej. Taka konfiguracja ma pozwalać na płynne działanie systemu i instalowanie dodatkowych aplikacji oraz przechowywanie multimediów. Smartwatch działa w dwóch trybach: Bluetooth (gdy jest połączony ze smartfonem) oraz w pełnym trybie Androida z wykorzystaniem fizycznej karty SIM.

Wbudowana bateria 1500 mAh zapewnia nawet do 10 dni czuwania w trybie Bluetooth, a przy intensywnym korzystaniu z 4G ma oferować wystarczająco długi czas pracy, by nie trzeba było ładować zegarka codziennie. Model S może pochwalić się również certyfikatem IP67, co oznacza odporność na zachlapania i kontakt z wodą w codziennych sytuacjach.

źródło: Rogbid

Nie zabrakło też funkcji zdrowotnych. Zegarek monitoruje tętno, poziom tlenu we krwi i jakość snu. Obsługuje wiele trybów sportowych, a dzięki GPS z 3D stereo navigation jest w stanie precyzyjnie śledzić lokalizację podczas aktywności fizycznej.

Rogbid Model S jest dostępny w dwóch kolorach: Aurora Gold oraz Shadow Black, w cenie 109,99 dolarów (~405 złotych) w oficjalnym sklepie producenta. Tanie smartwatche mają więc sporą konkurencję.