To coś więcej niż lokalizator GPS dla psa. Twój pupil będzie zaskoczony

Na polskim rynku pojawił się właśnie nowy lokalizator GPS dla psa. Nie tylko będziesz śledzić bieżące położenie Twojego pupila, ale zrobisz coś znacznie więcej. Twój zwierzak będzie w szoku (zresztą, możliwe, że nie tylko on…).

Ten lokalizator GPS dla psa pomoże nie tylko w namierzaniu

Chińska marka, produkująca przede wszystkim roboty sprzątające, odkurzacze czy inteligentne kuwety jak np. MeowgicPod LR10 Prime, wprowadza do polskich sklepów nowy lokalizator GPS dla psa lub kota. Nie byłoby w nic dziwnego, gdyby nie fakt, że za pomocą tego niewielkiego i lekkiego sprzętu możesz mówić do swojego zwierzaka albo porozmawiać z osobą, która go odnalazła.

Mova SureTrack Pro – poza oczywistą funkcją namierzania – oferuje dość unikatową funkcję natychmiastowych połączeń telefonicznych oraz zdalnego przywoływania głosowego. Właściciel zwierzaka może po prostu zadzwonić na lokalizator i np. wydać psu komendę, która pomoże ograniczyć niepożądane zachowanie. Ponadto urządzenie może pozwolić na przeprowadzenie rozmowy z przechodniem, który spotkał psiaka, aby zwierzak możliwie najszybciej powrócił do właściciela.

Mova SureTrack Pro (źródło: Mova)

Mova twierdzi też, że lokalizator może być wsparciem dla psa pozostającego samotnie w domu. Właściciel może komunikować się ze zwierzęciem redukując w ten sposób lęk separacyjny.

Mova SureTrack Pro (źródło: Mova)

Mova SureTrack Pro – technikalia lokalizatora GPS dla psa

Lokalizator SureTrack Pro wspierany jest łącznie sześcioma niezależnymi technologiami służącymi do namierzania, w tym GPS, AGPS, LBS, Bluetooth, Wi-Fi i aktywnym radarem. Sprzęt wyposażony jest we wbudowaną kartę SIM ze wsparciem sieci 4G/5G i obsługą 390 operatorów. Według Mova tak zaawansowany system sprawia, że pozycjonowanie jest precyzyjne na poziomie metrowym z funkcją odświeżania co 5 sekund. Urządzenia ma dobrze sprawdzać się zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach, a dzięki LED-owemu wskaźnikowi poszukiwanie zagubionego pupila będzie łatwiejsze także nocą.

Mova SureTrack Pro (źródło: Mova)

Mova SureTrack Pro zarządzany jest z poziomu aplikacji mobilnej, w której właściciel zwierzaka może nakreślić cztery wirtualne, bezpieczne dla pupila strefy. Jeśli podopieczny zdecyduje się na ich opuszczenie użytkownik natychmiast dostaje powiadomienie na smartfon. Profil zwierzaka można udostępniać innym członkom rodziny. Dodatkowo sprzęt pełni rolę monitora zdrowia opartego na AI. Urządzenie śledzi aktywność, pokonane trasy, spalone kalorie i generuje raporty z ćwiczeń wraz z historią lokalizacji w formie mapy.

Urządzenie mierzy 52 x 36 x 22 mm i waży zaledwie 36,4 g, dlatego sprawdzi się nie tylko u psów, ale też kotów o masie od 3,5 kilograma. Lokalizator pasuje do obroży o szerokości 3 cm, a jego konstrukcja została wykonana z poliwęglanu i silikonu. Produkt spełnia standardy klasy IP67, dzięki czemu jest odporny na wodę i pył. Sprzęt wyposażono w akumulator o pojemności 600 mAh, co według producenta ma wystarczyć na około 7 dni działania w trybie niskiego zużycia energii. Czas ładowania wynosi około 2 godzin.

Lokalizator dla psa Mova SureTrack Pro – cena, dostępność i promocja na start

Nowy lokalizator jest już dostępny na polskim rynku. Cena sugerowana przez producenta została ustalona na 389 złotych. Z okazji premiery Mova SureTrack Pro sprzęt ten można zakupić taniej – za 299 złotych. Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

Warto podkreślić, że dostęp do pełnego pakietu zaawansowanych funkcji urządzenia, w tym lokalizowania pupila na całym świecie, połączeń głosowych, powiadomień czy wglądu w historię aktywności, związany jest z płatnym abonamentem.

Pierwsze 30 dni korzystania z pełnej funkcjonalności jest darmowe, a później subskrypcja kosztuje:

8 euro (~33,9 złotych) miesięcznie w planie rocznym (96 euro rocznie),

6,66 euro (~28,2 złotych) miesięcznie w planie dwuletnim (160 euro na 2 lata),

6,11 euro (~25,9 złotych) miesięcznie w planie trzyletnim (220 euro na 3 lata).