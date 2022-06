Nowy zestaw Logitech ma sprawić, że pracownicy będą wydajniejsi, a ich szefowie bogatsi

Firma Logitech stara się dostarczyć firmom i pracownikom możliwie najlepsze narzędzia do radzenia sobie z codziennymi, biurowymi zadaniami. Jakie cechy powinien mieć dedykowany pracy biurowej sprzęt? Z pewnością wymagamy od niego ergonomii, wygody i jakości. Wspomniany producent zaprezentował właśnie nowy zestaw, który ma pomóc zwiększyć produktywność i efektywność.

Reklama

Logitech w każdym biurze?

Jakim mianem należałoby określić czasy, w których przyszło nam żyć, pracować i bawić się? Jedno słowo zdecydowanie nie wystarczy, ale z pewnością można by użyć przymiotów mówiących o efektywności, zwiększaniu produktywności i tym podobnych. Nic w tym dziwnego – znajdujemy coraz więcej sposobów na ułatwianie sobie codziennych zadań, przy okazji nie tracąc na jakości naszych działań. Przykładem może być wykorzystywanie do pracy biurowej odpowiednich narzędzi – a takie dostarcza m.in. Logitech.

Signature MK650 Combo (fot. producenta)

Signature MK650 Combo for Business to nowa propozycja od firmy znanej z nowoczesnych rozwiązań dla osób pracujących przy komputerach. Omawiane „combo” to bezprzewodowy duet, w skład którego wchodzą klawiatura oraz mysz. W dużym skrócie jest to niezbędnik codziennej pracy, lecz krzywdzącym byłoby stwierdzenie, iż jest to opcja z segmentu tych podstawowych.

Producent chwali się bowiem różnymi rozwiązaniami, w skład których wchodzi m.in. Logi Bolt. Jest to protokół łączności bezprzewodowej nowej generacji firmy Logitech, który zapewnia stabilną łączność nawet w zatłoczonym miejscu z wieloma urządzeniami i panującym chaosem różnych połączeń. Stanowi on również ochronę przed atakami cyfrowymi z zewnątrz i niepożądanymi działaniami. Urządzenie wykorzystuje też tryb Secure Connections Only.

Nowy zestaw myszy i klawiatury, zaprojektowany z myślą o różnych potrzebach biznesowych i pracowniczych, rozszerza naszą ofertę produktów dla przedsiębiorstw. Nasze nowe podejście nazwaliśmy „The New Logic of Work”, a oznacza ono m.in. to, że każdy powinien mieć urządzenia, które najlepiej pasują do jego stylu pracy, zapewniając idealne warunki do wykonywania obowiązków w biurze. Joseph Mingori, wiceprezes i dyrektor generalny działu B2B Creativity & Productivity w firmie Logitech

Signature MK650 Combo (fot. producenta)

Logitech Signature MK650 Combo

Mysz działa w oparciu o sensor o czułości od 400 do 4000 DPI i oferuje 5 przycisków. Są nimi lewy oraz prawy przycisk myszy, przycisk Wstecz/Dalej, środkowy przycisk myszy kółko przewijania: precyzyjne przewijanie, linia po linii i błyskawiczna szybkość. Urządzenie podłączy się do komputera przy pomocy odbiornika bezprzewodowego USB Logi Bolt. Zasięg pracy bezprzewodowej ma wynieść do 10 metrów, a całość zasilana baterią AA zapewni nawet 24 miesiące pracy.

Klawiatura oferuje natomiast miękką, zintegrowaną podpórkę pod nadgarstki oraz nowe skróty klawiszowe i funkcję Perfect Stroke, które mają zwiększyć wydajność pracy i jednocześnie poprawić komfort pracującej na niej osobie.

Oprogramowanie dla firm i plastik z recyklingu

Urządzenia dostosowywane do stylu pracy każdego z pracowników? Tak to wygląda – a wszystko za sprawą Logi Options+, czyli aplikacji pozwalającej na dostosowanie i personalizację ustawień sprzętu pod kątem różnych aplikacji używanych w pracy. Oprogramowanie pozwala również na szybkie łączenie sprzętu z różnymi komputerami, a także proste wdrożenie systemu na skalę masową, co ma stanowić odpowiedź na potrzeby wielu firm, do których skierowany jest omawiany sprzęt.

Firma zadbała również o zrównoważony rozwój, czego efektem jest wykorzystanie do produkcji sprzętu i opakowania materiałów pochodzących z recyklingu oraz źródeł poddawanych odpowiednim kontrolom. Co istotne, wszystkie produkty firmy mogą pochwalić się certyfikatem wskazującym na ich neutralność dla klimatu – to dzięki zredukowaniu śladu węglowego powstałego podczas produkcji.

Zainteresowani? Premiera zestawu została zapowiedziana jest na sierpień 2022 roku.