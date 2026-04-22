Atak hakerski na popularny sklep z okularami i soczewkami. Celem dane klientów

Sklep Kodano ostrzega swoich klientów o wykryciu ataku hakerskiego, podczas którego mogło dojść do naruszenia danych.

Cyberatak na sklep Kodano

Dopiero co informowaliśmy Was o cyberataku na polskie sklepy i kradzieży danych należących do 100 tysięcy klientów. Natomiast już teraz pojawiły się kolejne nieprzyjemne wieści – tym razem celem był sklep Kodano, w którym wiele osób kupuje soczewki kontaktowe, okulary, oprawki i inne produkty.

Kodano w wiadomościach e-mail wysyłanych do klientów zaznacza, że 20 kwietnia 2026 roku wykryto podejrzaną aktywność na serwerach należących do sklepu. Oczywiście od razu podjęto działania w celu zablokowania dostępu, ale w trakcie incydentu mogło jednak dojść do kradzieży danych klientów.

Wśród danych, które mogły zostać zdobyte przez nieautoryzowane osoby trzecie, znajdują się: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres do faktury, zaszyfrowane hasło do konta oraz historia zamówień. Kodano dodaje, że hakerom nie udało się uzyskać dostępu do danych finansowych, takich jak numery kart płatniczych i dane kont bankowych.

Co to oznacza dla klientów sklepu?

Wypada wiedzieć, że wykradzione hasła były zaszyfrowane, co z kolei powinno im zapewnić bezpieczeństwo i prawdopodobnie brak możliwości odczytania przez przestępców. Ponadto sklep Kodano wdrożył dodatkowe zabezpieczenia techniczne, a także na bieżąco monitoruje, czy dane pojawiły się gdziekolwiek w sieci. Naruszenie zostało też zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymienione powyżej działania nie oznaczają, że klienci mogą zapomnieć o całym incydencie. Właśnie teraz powinni zachować szczególną ostrożność, bowiem hakerzy mogą wykorzystać zdobyte dane do przeprowadzania kolejnych ataków i to już bezpośrednio na klientów.

Do potencjalnych ofiar mogą być wysyłane wiadomości SMS i e-mail, które będą próbą wyłudzenia środków pieniężnych lub kolejnych danych. Warto też ostrzec najbliższych, którzy korzystali ze sklepu, i przedstawić im metody często wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Przypominam, że niezmiennie najważniejszym systemem bezpieczeństwa (i też najczęściej jego najsłabszym ogniwem) jest użytkownik. Warto stosować różne hasła do usług i sklepów internetowych, dobrym pomysłem może być sięgnięcie po menedżer haseł, a także należy z ostrożnością podchodzić do wszystkich otrzymywanych wiadomości i telefonów. Wprowadzenie tych podstaw znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i chroni przez wieloma atakami.