Lidlowy „Thermomix” znowu w niższej cenie

Lidl znów kusi promocją na swojego termorobota kuchennego, potocznie nazywanego Lidlomixem. Możecie zaoszczędzić naprawdę sporą kwotę. Promocją objęto również wybrane akcesoria.

Co potrafi robot kuchenny Lidlomix?

Niemiecka sieć handlowa ponownie obniża cenę swojego, już niemalże kultowego, robota kuchennego, którego – nie będę ukrywać – znam doskonale. Lidlomix oferuje moc 1200 W i został wyposażony w wygodny, dotykowy, 8-calowy wyświetlacz. Za pomocą ekranu można wybierać tryby, takie jak ważenie, gotowanie, zagniatanie, rozdrabnianie, fermentowanie, smażenie, tryb turbo (np. do mielenia).

Ponadto do dyspozycji użytkownika jest tryb wstępnego czyszczenia, dzięki któremu misa w krótkim czasie może zostać wstępnie umyta, a także tzw. tryb własny, pozwalający na indywidualne wybranie ustawień, w tym kierunku i prędkości obrotów noży, czasu wykonania zadania i temperatury.

MC Smart (źródło: Lidl)

Lidlomix otrzymał również sekcję przepisów, gdzie użytkownicy znajdą zarówno listę potrzebnych składników, jak i całą instrukcję wykonania posiłku krok po kroku. Maszyna podpowiada, jaki produkt należy dodać oraz parametry pracy na poszczególnych etapach.

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Warto podkreślić, że maszyna jest niezwykle prosta i intuicyjna podczas użytkowania oraz może stanowić element smart home. Sprzęt nie tylko łączy się z domową siecią Wi-Fi i aplikacją na smartfony, ale również może być sterowany głosowo za pośrednictwem Asystenta Google.

Należy jednak pamiętać o tym, że robot zajmuje dość sporo miejsca, lecz jednocześnie może zastąpić kilka innych przedmiotów, np. mikser, część garnków czy blender.

„Thermomix” z Lidla znowu w świetnej cenie. Jak kupić taniej Lidlomix?

Lidl ponownie obniża cenę termorobota Monsieur Cuisine Smart. Jego cena standardowa wynosi 2499 złotych, jednak dzięki aktualnej promocji za Lidlomix w białej odsłonie możesz zapłacić aż 900 złotych mniej, czyli 1599 złotych.

Aby skorzystać z promocji, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Co ważne – akcja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym lidl.pl. Oferta jest dostępna do 28 czerwca 2026 roku włącznie. Zgodnie z informacją, podaną na stronie internetowej sklepu, dostawa jest bezpłatna.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W aplikacji pojawił się również kupon na wybrane akcesoria do termorobota MC Smart. Na liście znajdziecie:

dodatkowe naczynie miksujące za 327,91 złotych (zamiast 549 złotych),

przystawkę do krojenia warzyw za 88,99 złotych (zamiast 149 złotych),

podstawkę pod Lidlomixa za 42,77 złotych (zamiast 79,99 złotych),

zestaw trzech podstawek na noże do MC Smart za 23,88 złotych (zamiast 39,99 złotych).

Kupon na akcesoria także będzie dostępny do 28 czerwca 2026 roku.