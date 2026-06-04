Lidl rozdaje kody rabatowe na internet

Aplikacja Lidla obrodziła w kody rabatowe. Jeden z nich to prawdziwa perełka – dzięki niemu możesz zdobyć internet światłowodowy za 0 złotych przez 6 miesięcy. Jest też nowa oferta w Nju na kartę.

Internet światłowodowy przez 6 miesięcy za 0 złotych w Lidlu

Jeśli szukasz oferty na internet światłowodowy – zerknij do aplikacji Lidla. Wśród nowych kodów rabatowych w sekcji Benefit Plus pojawił się kupon na światłowód w Orange, dzięki któremu korzystanie z sieci będzie darmowe przez 6 miesięcy.

Co ważne, umowa podpisywana jest na 24 miesiące, a od 7. miesiąca zapłacisz od 80 złotych miesięcznie w zależności od wybranej prędkości internetu. Cena ta obejmuje rabaty za zgodę na kontakt marketingowy (4,99 złotych miesięcznie) oraz za e-faktury (4,99 złotych miesięcznie). Po okresie obowiązywania umowy koszt abonamentu wzrasta o 10 złotych miesięcznie.

Warto wspomnieć, że darmowe pół roku dotyczy wyłącznie korzystania z sieci. Oznacza to, że klient jest zobowiązany do wniesienia opłat za:

aktywację – jednorazowo 60 złotych dla nowych klientów Orange,

wypożyczenie modemu – 4,99 złotych miesięcznie,

dopłatę za internet w budynku jednorodzinnym – 20 złotych miesięcznie,

dodatkową dopłatę, jeśli internet będzie oparty na sieci innego dostawcy – 4,99 złotych miesięcznie.

Orange podkreśla, że kod z aplikacji Lidl Plus można wykorzystać w dowolnym salonie Orange lub za pośrednictwem infolinii. Kody ważne są do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli.

Internet za 0 złotych przez 6 miesięcy w Orange (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Warto też wspomnieć, że w aplikacji Lidl Plus zadebiutowała nowa akcja Pieczątka Plus. Dzięki zbieraniu wirtualnych pieczątek za zakupy możesz zdobywać kody na darmowe mycie samochodu.

Nowa oferta w Nju na kartę – płacisz 25 złotych i masz niemalże wszystko

W Nju na kartę pojawiła się nowa oferta za 25 złotych, obejmująca nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz za granicą w Strefie 1 (na terenie Unii Europejskiej), a także stały pakiet danych 60 GB, w tym 8,91 GB w roamingu w UE. Co ważne, przez pierwszy miesiąc usługa dostępna jest o 10 złotych taniej, czyli za 15 złotych. Aby aktywować tę nową ofertę należy zalogować się na stronie Nju lub przesłać wiadomość SMS o treści AKT25 pod numer 80500.

Dodatkowo operator rozdaje dodatkowe paczki danych dla osób, które zdecydują się na wykupienie nowej oferty. Bonus obejmuje 6000 GB na 12 miesięcy – pakiet ten jest rozłożony na 12 miesięcy po 500 GB miesięcznie. Aktywacji można dokonać przesyłając SMS o treści 6000GB pod numer 80990. Jak twierdzi firma, gigabajty będą przekazywane klientowi dopóki usługa będzie aktywna.

Ponadto Nju zwiększa bonus za wyrażenie zgody marketingowej z 599 GB do 999 GB – aby go otrzymać wystarczy przesłać SMS o treści Zgoda pod numer 80990. Pakiet ten obowiązuje w kraju przez 31 dni. A jeśli przeniesiesz numer od innego operatora do Nju na kartę możesz otrzymać kolejną paczkę danych obejmującą 401 GB.