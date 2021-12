Chcesz łatwo odblokować bootloader w smartfonie LG? Zostało Ci niewiele czasu

To się musiało prędzej czy później zdarzyć. LG ogłosiło zakończenie wsparcia dla serwisu Mobile Developer, a co za tym idzie, również dla narzędzia służącego do odblokowania bootloadera w smartfonach firmy.

Koniec wsparcia dla narzędzi deweloperskich

LG ogłosiło w kwietniu tego roku, że kończy ze sprzedażą smartfonów. Dział mobilny został zamknięty kilka miesięcy temu, lecz na rynku wciąż funkcjonuje wiele urządzeń koreańskiego producenta. Po ogłoszeniu zamknięcia jednej z gałęzi działalności, zapewniono dostarczanie aktualizacji dla ostatnich flagowców przez nawet trzy lata.

Nic jednak nie mówiono o dalszym wsparciu portalu deweloperskiego. Jak można było się domyślić, nie mogło być ono kontynuowane w nieskończoność. Teraz producent ogłosił zamknięcie tego serwisu wraz z końcem bieżącego roku. Strona LG Developer poświęcona smartfonom zostanie wygaszona 31 grudnia 2021 roku.

Odblokowanie bootloadera będzie o wiele trudniejsze

Wiąże się to z porzuceniem wszystkich dotychczasowych narzędzi deweloperskich, udostępnionych przez LG twórcom aplikacji na smartfony. Wśród nich znajduje się również podstrona umożliwiająca uzyskanie klucza odblokowującego bootloader w urządzeniu.

Oznacza to, że smartfony producenta, których program rozruchowy nie zostanie odblokowany oficjalnym narzędziem przed końcem tego roku, stracą najprostszy i najszybszy sposób, by to zrobić. Z tego powodu instalacja niektórych modyfikacji może być utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Oczywiście oficjalna metoda oferowana przez producenta to nie jedyny sposób na wejście w świat Custom ROM-ów. Użytkownicy forum XDA zajmują się łamaniem bootloaderów i innych zabezpieczeń w smartfonach. Nie da się jednak ukryć, że metody zapewniane przez producentów urządzeń są zdecydowanie szybsze, prostsze i niosą za sobą nieco mniejsze ryzyko uceglenia urządzenia.

Narzędzie do odblokowania bootloadera od LG będzie dostępne jeszcze przez niecały miesiąc. Za jego pomocą można ominąć zabezpieczenia na wybranych urządzeniach producenta. Są to:

seria G: modele od G4 do G8s,

seria V: modele od V10 do V60,

LG Velvet.

Koreański producent zapewnia, że po zamknięciu serwisu LG Mobile Developer wszystkie dane skojarzone z użytkownikami zostaną usunięte, chyba że ich przechowywanie jest wymagane prawem w danym kraju.