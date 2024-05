LG stawia na grafen w nowych słuchawkach TWS

Słuchawki LG Tone Free T80 śledzą ruchy głowy użytkownika, aby zapewnić mu maksymalnie wysoki poziom immersji. Równocześnie grafenowe przetworniki dbają o to, by podobało mu się to, co dane mu jest słyszeć. Już niebawem okaże się, jak te deklaracje producenta mają się do rzeczywistości.

Całkiem niedawno opisywałem słuchawki LG Tone Free T90S, które – przynajmniej według zapewnień producenta – łączą w sobie wysoką jakość dźwięku, skuteczną redukcję hałasu i realistyczne efekty przestrzenne dzięki systemowi śledzenia ruchów głowy. Jedną z najważniejszych nowości w tym modelu był grafenowy przetwornik i teraz trafia on też do kolejnego urządzenia.

Słuchawki LG Tone Free T80 z technologią Dolby Head Tracking

Mowa o LG Tone Free T80. To całkowicie bezprzewodowe słuchawki, które – między innymi dzięki grafenowemu przetwornikowi – zapewniać mają przyjemne, pełne brzmienie i dobry balans pomiędzy niskimi a wysokimi tonami.

fot. producenta

Do tego technologia Dolby Head Tracking z Dolby Atmos pozwala oczekiwać przekonujących efektów 3D. To zasługa śledzenia ruchów głowy i dostosowywania dźwięku pod tym właśnie kątem. „Pełne zanurzenie” w dźwięku umożliwia w dodatku technologia aktywnej redukcji hałasu (ANC).

Koreański producent wyposażył swoją nowinkę także w 4 mikrofony. Optymalizują one poszczególne tryby działania, w tym tryb szeptu. Dzięki niemu użytkownik może odbierać połączenia i mówić cicho, a mimo to jego rozmówca ma go doskonale słyszeć.

fot. producenta

Wraz z etui ładującym T-osiemdziesiątki oferują do 36 godzin działania między ładowaniami (lub 20 godzin po włączeniu ANC). Do łączności ze źródłem dźwięku wykorzystują zaś technologię Bluetooth 5.4. Warto też zwrócić uwagę na wodoszczelną konstrukcję (spełniającą wymogi normy IPX4).

W porównaniu do modelu T90S największym nieobecnym wydaje się etui z technologią UVnano, która mocą ultrafioletu regularnie dezynfekuje urządzenie. Producent nie podaje też wszystkich szczegółów technicznych, co uniemożliwia dokładne porównanie obu sprzętów i każe się domyślać, że także pod tym względem czegoś może w T80 brakować.

Cena i dostępność

Sugerowana cena słuchawek Tone Free T80 na amerykańskim rynku wynosi 199,99 dolarów (równowartość ~790 złotych). Na razie nie wiadomo, czy model ten trafi też do Europy, choć można uznać taki scenariusz za prawdopodobny.