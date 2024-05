Nowe słuchawki LG przeniosą użytkownika w sam środek akcji

Firma LG ulepsza swoje topowe słuchawki bezprzewodowe, wzbogacając je o grafen i format Dolby Atmos. To sprawia, że modelem Tone Free T90S naprawdę można się zainteresować. Co jeszcze ma do zaoferowania?

Słuchawki LG Tone Free T90S z Dolby Atmos (i nie tylko)

LG Tone Free T90S to całkowicie bezprzewodowe słuchawki, bazujące na bardzo udanej konstrukcji Tone Free T90 z 2022 roku. Nowy model, tak jak tamten, ma charakteryzować się wysoką jakością dźwięku, skuteczną redukcją hałasu oraz obecnością systemu śledzenia ruchów głowy użytkownika: Dolby Head Tracking. Dzięki temu ostatniemu faktycznie można odnieść wrażenie, jakby się znajdowało w samym centrum akcji – czy to muzycznego koncertu, filmu, czy też gry.

W modelu Tone Free T90S firma LG wzbogaca tę technologię o obsługę formatu Dolby Atmos, zapewniającego jeszcze bardziej realistycznego efekty przestrzenne. Producent twierdzi, że to pierwsze takie urządzenie na rynku i chwali się też jakością sięgającą 24 bitów / 96 kHz. Z myślą o melomanach i innych wymagających użytkownikach Koreańczycy zadbali również o możliwości dostosowania brzmienia.

fot. producenta

W kontekście jakości dźwięku wypada także wspomnieć o dwóch technologiach opracowanych wraz z Meridian Audio. To Headphone Spatial Processing (odpowiedzialna za redukcję zniekształceń brzmienia) oraz Perfect Balance (zapewniająca równowagę tonalną na każdym poziomie głośności). Dopełnieniem całości jest obsługa kodeków AAC, SBC i aptX Adaptive.

Grafen robi różnicę

Tymczasem dochodzimy już do drugiej (po Dolby Atmos) spośród najważniejszych nowości wprowadzonych w modelu LG Tone Free T90S. Chodzi o zastosowanie przetworników wykonanych z czystego grafenu. Materiał ten ma skutecznie redukować wibracje oraz zapewniać dobry balans tonalny z intensywnymi basami i czystymi sopranami. Lekkość grafenu przekładać ma się przy okazji na komfort noszenia tych słuchawek.

fot. producenta

W słuchawkach tej klasy nie mogło też oczywiście zabraknąć technologii ANC odpowiedzialnej za redukcję hałasu z otoczenia. Producent nie podaje, na jaki czas działania użytkownicy będą mogli liczyć po włączeniu tej funkcji, ale po jej wyłączeniu sięgać ma on 9 godzin. Z etui zaś będzie dało się go wydłużyć nawet do 36 godzin.

Nieprzeciętne etui

Przy etui warto zatrzymać się na dłużej, ponieważ – tak samo jak u poprzedniczek – mamy tu do czynienia z technologią UVnano. Oznacza to, że słuchawki LG Tone Free T90S są dezynfekowane za każdym razem, gdy się je odkłada. Z wykorzystaniem światła ultrafioletowego etui zabija 99,9% bakterii już po 10 minutach.

fot. producenta

Etui może również pełnić funkcję przekaźnika sygnału. Polega to na tym, że można podłączyć je do urządzenia, które nie obsługuje łączności Bluetooth (za pośrednictwem przewodu USB typu C lub mini jack), a następnie dokonać parowania ze słuchawkami. Pomysłowa i praktyczna rzecz.

Cena, dostępność

LG Tone Free T90S są już dostępne na niemieckiej stronie producenta za 199 euro (równowartość ~850 złotych), aczkolwiek to cena promocyjna. Regularna została ustalona na 229 euro (około 980 złotych).