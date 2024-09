LG definitywnie kończy z telewizorami LCD

LG to jeden z wiodących producentów telewizorów na świecie, który od lat dostarczał panele LCD wielu markom. Firma ogłosiła, że rezygnuje z produkcji telewizorów LCD, co oznacza koniec pewnej ery w świecie elektroniki. Skąd ta decyzja i co to oznacza dla rynku? Oto szczegóły.

LG sprzedaje swoją fabrykę w Chinach

LG Display, odpowiedzialne za produkcję paneli LCD, potwierdziło, że sprzedaje swoją ostatnią fabrykę w Kantonie w Chinach firmie TCL CSOT za kwotę 1,5 miliarda dolarów (~5,75 mln złotych). Przekazanie fabryki ma zostać sfinalizowane do 31 marca 2025 roku.

Fabryka ta była kluczowym elementem strategii LG w produkcji telewizorów z ekranami LCD, a jej sprzedaż oznacza definitywne zakończenie działalności firmy w tym segmencie. Decyzja firmy nie była nagła. Produkcja paneli LCD w Korei Południowej została zakończona już w 2022 roku, kiedy to firma przegrała rywalizację cenową z chińskimi producentami​​.

Fabryka w Kantonie, uruchomiona w 2014 roku, była pierwszą zagraniczną inwestycją produkcyjną LG Display. Z jej usług korzystały takie marki, jak Sony, Samsung, ale również chińscy producenci. Sprzedaż fabryki pozwoli TCL CSOT na wzmocnienie swojej pozycji na rynku, co oznacza, że chińscy producenci telewizorów staną się jeszcze bardziej niezależni od zagranicznych dostawców.

Co dalej?

Wygląda na to, że LG postanowiło skupić się na rozwoju technologii OLED, która jest uważana za przyszłość telewizorów premium. W przeciwieństwie do LCD, panele OLED oferują lepszą jakość obrazu, głębsze czernie i lepsze kąty widzenia, co czyni je idealnym wyborem dla bardziej wymagających klientów. Firma zapowiedziała, że będzie produkować panele OLED nie tylko do telewizorów, ale także do smartfonów, tabletów i monitorów komputerowych.

Decyzja LG o wycofaniu się z rynku LCD nie jest odosobnionym przypadkiem – w 2022 roku podobny ruch wykonał Samsung Display, który również sprzedał swoje patenty na LCD firmie TCL. To wyraźny sygnał, że rynek LCD staje się coraz mniej opłacalny dla czołowych graczy, którzy widzą większy potencjał w technologii OLED.