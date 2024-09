TCL namiesza na rynku smartfonów i tabletów. Jeden przycisk i korzystasz z czytnika e-booków

Firma TCL jest na naszym kraju zdecydowanie bardziej znana z produkcji telewizorów niż urządzeń mobilnych, ale dzięki zapowiedzianym właśnie sprzętom może się to zmienić. Przedsiębiorstwo lubi zasypywać nas premierami, ale spokojnie – tym razem mamy tylko 4 produkty. To dokładnie 2 smartfony i 2 tablety. Co oferują?

Producent uderzy w średnią półkę?

Wspomniałem, że TCL lubi zasypywać premierami. Wystarczy przypomnieć tegoroczne MWC, na którym producent zaprezentował aż 7 smartfonów. Tym razem w ramach trwających targów IFA mamy na szczęście tylko dwa. Oba należą do serii TCL 50. Co jeszcze je łączy?

50 Pro NXTPAPER 5G (źródło: TCL)

Firma najbardziej chwaliła się na konferencji prasowej przeniesieniem specjalnego przełącznika NXTPAPER z tabletów do smartfonów. Po włączeniu tego przełącznika urządzenie zmienia się w zasadzie w czytnik e-booków. TCL obiecuje, że ten tryb ma zapewnić nie tylko ochronę wzroku użytkowników, ale też „wrażenia jak przy czytaniu prawdziwej książki”. Ma to także wpłynąć niesamowicie na wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu.

Nie mogło oczywiście zabraknąć sztucznej inteligencji, którą każdy z producentów smartfonów wciska teraz do swoich urządzeń. TCL postanowiło postawić w tym zakresie na współpracę z Microsoftem. Co dzięki temu potrafią urządzenia? Mamy tutaj przede wszystkim Asystenta tekstowego AI, za pomocą którego można podsumować jakiś tekst np. ze strony internetowej, ale także go przetłumaczyć lub przeredagować. Funkcja oferuje także asystenta tworzenia tekstów.

AI w smartfonach TCL zostało wyposażone także w „Voice Memo”, czyli zestaw narzędzi, które za pomocą sztucznej inteligencji potrafią m.in. podsumować nagranie audio lub stworzyć jego transkrypcję. Współpraca z Microsoftem ma także przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa danych użytkowników.

Przejdźmy teraz jednak do danych, czyli tego co zapowiedziane smartfony mają pod maską. Pierwszy model to TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, który został wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania na maksymalnym poziomie 120 Hz.

Producent wyposażył urządzenie w układ MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM oraz 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Wiemy także, że główny aparat może pochwalić się 108 Mpix matrycą, a kamerka do selfie to 32 Mpix sensor. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest 5010 mAh akumulator, wspierający 33 W ładowanie przewodowe. W zestawie sprzedażowym tego smartfona znajdziemy także rysik.

Drugi z zaprezentowanych smartfonów to TCL 50 NXTPAPER 5G, który niewiele różni się od wersji z dopiskiem Pro. Zmiany to 8 Mpix kamerka do selfie, a także 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Niestety ten sprzęt nie pojawił się jeszcze w żadnym polskim sklepie, dlatego nie mamy szczegółowych informacji na jego temat.

50 NXTPAPER 5G (źródło: TCL)

Oba urządzenia mają być dostępne na Starym Kontynencie w cenie 229 euro (~980 złotych) za model podstawowy oraz 299 euro za model z dopiskiem Pro. Z racji tego, że 50 Pro NXTPAPER 5G pojawił się już na stronie Orange wiadomo, że będzie kosztować w naszym kraju dokładnie 1399 złotych.

Poznajcie nowe tanie tablety TCL

Producent zaprezentował także dwa tablety. Pierwszy z nich to TCL NXTPAPER 14. Jak sama nazwa wskazuje mamy tutaj do czynienia z 14,3-calowych wyświetlaczem o rozdzielczości 2,4K. Oferuje on 3 tryby pracy: standardowy, Ink Paper (czyli tryb e-booka taki jak w smartfonach) oraz tryb Color Paper. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w 4 głośniki.

NXTPAPER 14 (źródło: TCL)

Na froncie TCL umieściło aż dwie kamery 13 Mpix i 5 Mpix. Z kolei pod maską znalazł się MediaTek Helio G99, wspierany przez 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Energię dostarcza akumulator o pojemności 10000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 33 W. Po wyjęciu z pudełka sprzęt ma działać w oparciu o Androida 14. Cena urządzenia została ustalona na 399 euro, czyli około 1700 złotych.

Tak wielki ekran aż prosi się o wykorzystanie go w pracy. Tablet oferuje zarówno dedykowane etui z klawiaturą oraz rysik T-Pen, który ma „zwiększyć jego potencjał”. Akcesoria mają być sprzedawane osobno, ale jeszcze nie poznaliśmy ich ceny.

NXTPAPER 11 gen 2 (źródło: TCL)

TCL ogłosiło, że na rynku pojawi się także druga generacja tabletu NXTPAPER 11. Wiadomo o nim niestety niewiele. Urządzenie napędza chipset MediaTek Helio G80, który współpracuje z 6 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator może pochwalić się 8000 mAh pojemności. Cena tego sprzętu wyniesie 199 euro, czyli około 850 złotych. Raczej nie ma co spodziewać się tak atrakcyjnej ceny w Polsce, ponieważ jego poprzednik z ubiegłego roku kosztuje w tym momencie jakieś 750 złotych.