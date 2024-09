Masz telewizor LG? Odbieraj prezenty z okazji 10. rocznicy systemu webOS

LG świętuje 10. rocznicę systemu webOS jako podstawy platformy smart TV znanej z jego telewizorów. Dziesięciolecie to okazja do uczty, na którą południowokoreański producent zaprasza teraz swoich klientów, także w Polsce.

Prezenty z okazji 10. urodzin systemu LG smart TV – webOS

LG Streaming Week to specjalna akcja kierowana do osób, które mają w swoich domach telewizory OLED lub LCD tej marki, o rozdzielczości 4K lub 8K. Konkretnie na ucztę załapią się posiadacze urządzeń wyprodukowanych w 2018 roku lub młodszych, z systemem webOS 4.0 lub nowszym. Kiedy? Start został zaplanowany na 9 września, a zakończenie – na 13 października.

Wiesz już, czy zaproszenie jest skierowane również do Ciebie i wiesz, na kiedy, ale wciąż tak naprawdę nie wiesz, na co. Otóż urodzinowa akcja to okazja, by bezpłatnie skorzystać z rozmaitych usług VOD lub też otrzymać do nich dostęp w wyjątkowo promocyjnych cenach. Każda oferta specjalna będzie obowiązywać przez tydzień.

Akcja LG Streaming Week (fot. LG)

Czas przejść wreszcie do konkretów. Z jakich ofert zatem będą mogli skorzystać posiadacze telewizorów LG? Ujawniona lista przedstawia się następująco:

3 miesiące dostępu do Apple TV+ za darmo (w ramach bezpłatnego okresu próbnego),

3 miesiące dostępu do Apple Music za darmo (w ramach bezpłatnego okresu próbnego),

1 miesiąc dostępu do Crunchyroll za darmo (w ramach bezpłatnego okresu próbnego),

1 miesiąc dostępu do Baby Shark World for Kids za darmo,

70% zniżki na subskrypcję Mubi przez 6 miesięcy,

25% zniżki na NFL Game Pass Season Pro i NFL Weekly Pro w DAZN,

30-minutowa bezpłatna sesja w grze premium w Blacknut Cloud Gaming.

Apple kusi najbardziej

Nie jest pewne, czy wszystkie te oferty będą dostępne w Polsce i równocześnie nie jest powiedziane, że lista nie zostanie uzupełniona o kolejne. Bez wątpienia najciekawiej prezentują się dwa pierwsze punkty: usługi Apple mają bowiem Polakom wiele do zaoferowania.

Dlatego wspomnę od razu, że z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i powracający subskrybenci. Konieczne jest przypisanie metody płatniczej do konta, a po trwającym 3 miesiące okresie próbnym automatycznie rozpocznie się płatna subskrypcja. Oczywiście można ją anulować, a jeśli zrobi się to przed upływem 3 miesięcy, to żadne środki nie zostaną pobrane.

Wszystkie oferty w trakcie trwania LG Streaming Week 2024 będzie można znaleźć w specjalnej aplikacji, dostępnej z poziomu ekranu głównego oraz sklepu z treściami.