Telewizory Samsung rozumieją już polską mowę. Przynajmniej te nowe

Masz nowy telewizor Samsung Smart TV? Jego obsługa właśnie stała się nieco wygodniejsza. Producent rozpoczął udostępnianie aktualizacji, która umożliwia sterowanie za pomocą komend głosowych w języku polskim.

Masz nowy telewizor Samsung? Możesz mu wydawać komendy głosowe po polsku

Inteligentny asystent głosowy o nazwie Bixby Lite sprawia, że Twój telewizor Samsung może nasłuchiwać i reagować na to, co do niego mówisz. Został zaprojektowany po to, by ułatwić sterowanie TV i umożliwić robienie tego bez konieczności przeklikiwania się przez kolejne elementy interfejsu.

mat. prasowe

Za pomocą głosowych komend użytkownicy mogą wyszukiwać treści, zmieniać ustawienia, uruchamiać niektóre aplikacje, jak również wykonywać podstawowe czynności. Wśród rozumianych przez wirtualnego asystenta poleceń znajdują się:

przełącz na telewizję,

kanał w górę,

poprzedni kanał,

kanał 5,

głośność 15,

podgłośnij,

wycisz,

przywróć głos,

ustawienia dźwięku,

wstecz,

Netflix,

Max,

Player,

otwórz Ambient,

znajdź śmieszne filmiki na YouTubie,

(w aplikacji YouTube) zwiastuny filmów na 2024,

wyjdź,

jaka jest pogoda?,

przełącz na HDMI,

odkrywaj Bixby,

wyłącz TV.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy wziąć pilot do TV, a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk z mikrofonem i wypowiedzieć polecenie. Oczywiście przed tym wszystkim trzeba jeszcze zainstalować najnowszą wersję oprogramowania na swoim urządzeniu.

Które modele obsługują Bixby Lite w języku polskim?

Skoro już przy tym jesteśmy, to od razu dodam, że wypróbować Bixby Lite po polsku mogą posiadacze wybranych modeli Smart TV z tegorocznej oferty firmy Samsung – dotyczy to zarówno odbiorników z podświetleniem LED-owym, jak i urządzeń wyposażonych w panele OLED. Konkretnie mowa o seriach:

Crystal UHD (DU9072, DU8002, DU7192, DU7172),

QLED (Q80D, Q77D, Q74D, Q68D, Q67D i Q60D),

Neo QLED (QN95D, QN92D, QN90D i QN85D),

OLED (S95D, S94D, S92D, S90D i S85D),

Excellence (QN900D i QN800D),

The Frame (LS03D).

Z czasem aktualizacja wprowadzająca polski język zostanie udostępniona także dla modeli wchodzących w skład ubiegłorocznej oferty. Producent nie ujawnił jednak chociażby przybliżonego terminu. Zdradził jedynie, że prace już ruszyły.