BenQ wprowadza do Polski nowy projektor BenQ GP100

Projektory to urządzenia, które zarówno mogą zastąpić telewizor, jak i stanowić alternatywę dla niego, również pod tym samym dachem. Marka BenQ wprowadziła dziś do Polski kolejny model – BenQ GP100. Sprawdzamy, co oferuje i ile trzeba za niego zapłacić.

Projektor BenQ GP100 – specyfikacja

Nowy model w ofercie producenta cechuje się przede wszystkim relatywnie kompaktowymi wymiarami, które wraz z wagą wynoszącą 2,9 kg sprawiają, że jest to mobilny sprzęt, który bez większego wysiłku można swobodnie przenosić z miejsca na miejsce. Pomoże w tym zintegrowany uchwyt.

Urządzenie jest w stanie wyświetlić obraz o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli i przekątnej 150-300 cm, co przekłada się na 60-120 cali. W ustawieniu odpowiedniej wielkości pomoże funkcja zoomu cyfrowego, która pozwala dostosować wielkość obrazu do wielkości ekranu czy wolnego miejsca na ścianie bez konieczności manewrowania samym sprzętem.

Co więcej, on sam jest w stanie automatycznie ustawić ostrość obrazu i skorygować ewentualne zniekształcenia trapezowe w zakresie ±30° w pionie i poziomie. Jeśli to nie wystarczy, dostępna jest również możliwość ręcznej korekty w zakresie ±40°. Dzięki ww. rozwiązaniom obraz zawsze powinien być idealnie dopasowany do powierzchni wyświetlania.

Producent podaje też, że jasność diody LED wynosi 1000 ANSI lumenów. Ciekawa jest również funkcja, która automatycznie przyciemni emitowane światło o 60%, gdy przed urządzeniem pojawi się człowiek lub jakiś przedmiot. Ma ona na celu ochronę oczu.

Według deklaracji producenta, projektor BenQ GP100 sprawdzi się nie tylko podczas oglądania filmów i seriali, ale też grania, ponieważ jest w stanie automatycznie wykryć prawidłowy tryb gry i przełączać się pomiędzy trybami SDR i HDR, w zależności od rozgrywki. Ponadto można do niego podłączyć na przykład konsolę Nintendo Switch.

Wciągający ma być jednak nie tylko obraz, ale też dźwięk dzięki zastosowaniu 2.1-kanałowego systemu audio o mocy 20 W. Ponadto urządzenie oferuje wbudowany Android TV i aplikację Netflix oraz obsługę technologii Chromecast i AirPlay, a także złącza HDMI, USB-A, USB-C i audio jack. Warto jeszcze wspomnieć, że BenQ GP100 może posłużyć również jako głośnik bezprzewodowy i źródło prądu dla urządzeń mobilnych.

Projektor BenQ GP100 – cena

Urządzenie jest już dostępne w oficjalnym sklepie internetowym producenta za 799 euro (równowartość około 3425 złotych). W Polsce kupicie również model BenQ GP500 – za 6490 złotych w sklepie Komputronik. To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność – dziękujemy!