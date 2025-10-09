Lepszy zasięg w Orange i Play

Operatorzy nieustannie muszą budować i uruchamiać kolejne stacje bazowe oraz modernizować już działające, ponieważ klienci korzystają z sieci coraz intensywniej. Orange i Play doskonale to wiedzą, co właśnie udowodnili.

Orange uruchomiło 34 nowe stacje bazowe w trzecim kwartale 2025 roku

Od początku lipca do końca września 2025 roku Orange uruchomiło 34 nowe stacje bazowe, w tym nadajnik w podziemiach Dworca Zachodniego w Warszawie oraz w powstającym Centralnym Zintegrowanym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także niedaleko szczytu Cichoń w Beskidzie Wyspowym.

Na koniec trzeciego kwartału 2025 roku Orange dysponowało 12628 stacjami bazowymi. Równocześnie operator modernizuje już działające nadajniki. W ciągu trzech miesięcy proces ten przeprowadzono w 600 lokalizacjach. Dzięki temu odsetek zmodernizowanych stacji sięgnął już 90%.

Proces ten obejmuje też dokładanie warstw LTE – od początku lipca do końca września 2025 roku Orange dołożyło 660 warstw LTE, co pozwoliło wzmocnić zasięg LTE. Ponadto operator uruchamia technologię 5G w paśmie 700 MHz w kolejnych lokalizacjach – działa ona już na blisko 580 stacjach bazowych. Z kolei 5G w paśmie C na prawie 170 nadajnikach (najwięcej jest ich w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i małopolskim).

Nowe stacje bazowe, uruchomione w trzecim kwartale 2025 roku (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Play uruchomił w trzecim kwartale 2025 roku więcej stacji bazowych niż Orange

W lipcu 2025 roku Play uruchomił 65 nowych stacji bazowych, w sierpniu 46, a we wrześniu 69. Łącznie przez trzy miesiące sieć tego operatora zaczęła zatem działać na 180 nadajnikach. Natomiast od początku 2025 roku włączono sumarycznie 463 stacje.

Od stycznia do września 2025 roku Play uruchomił 463 nowe stacje bazowe (źródło: Biuro prasowe Play)

Dzięki temu operator dysponuje już 12889 nadajnikami, co oznacza, że ma już 261 więcej stacji niż Orange. To z pewnością jeden z powodów, dlaczego klienci masowo przenoszą numery do Play.

Operator równocześnie zwiększa liczbę nadajników w miastach, w których mieszkańcy najwięcej korzystają z sieci (m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Łodzi), a także w mniejszych miejscowościach. W trzecim kwartale 2025 roku uruchomił nowe stacje bazowe m.in. w Paczkowie (woj. opolskie), Czarnej, Tryńczy i Tarnobrzegu (woj. podkarpackie), Czeladzi i Pawłowicach (woj. śląskie) oraz Poroninie, Radłowie i Bieczu (woj. małopolskie).