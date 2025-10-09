Google ulepszy funkcję ratującą życie w Androidzie

System Android oferuje nie tylko funkcje, które ułatwiają korzystanie ze smartfona, ale też opcje, mające na celu zapewnienie wsparcia w sytuacji kryzysowej. Google ulepszy jedną z nich, co może pozwolić pomóc uratować życie i zdrowie większej liczby osób.

Funkcja, która może nawet uratować życie, pomoże większej liczbie osób

Od 2020 roku system Android zapewnia funkcję, której zadaniem jest wykrywanie trzęsień ziemi i informowanie o tym użytkowników oraz instruowanie ich, jak powinni się zachować, aby pozostać bezpiecznym. Opiera się ona o akcelerometr w smartfonach, który wykrywa wibracje.

Na podstawie analizy zebranych danych jest w stanie wykryć trzęsienie ziemi. Czasami system się myli, ale pomimo to jest w stanie nawet uratować ludzkie życie, ponieważ w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, urządzenie użytkownika wyświetli instrukcję, co powinien zrobić w takiej niebezpiecznej sytuacji.

Ostrzeżenie przed trzęsieniem ziemi i instrukcja zalecanego zachowania na smartfonie z systemem Android (źródło: Google)

Google najwyraźniej uznało, że ostrzeganie użytkowników przed trzęsieniem ziemi w pobliżu oraz instruowanie ich, co powinni zrobić, to za mało. Serwis Android Authority przeanalizował aplikację Google Play Services w wersji 25.40.30 i odkrył przygotowanie do wdrożenia nowej opcji.

Nowe linijki w kodzie programu wskazują, że użytkownicy, którzy otrzymają alert o trzęsieniu ziemi, będą mogli go udostępnić w mediach społecznościowych czy aplikacji do wysyłania oraz odbierania wiadomości tekstowych. Jeśli się na to zdecydują, automatycznie zostanie dodany hasztag #AndroidEarthquakeAlerts.

To zdecydowanie dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu informacja o (potencjalnym) zagrożeniu będzie mogła szybciej dotrzeć do większej liczby osób. W końcu nie każdy ma smartfon z Androidem, który sam wyśle komunikat, że w pobliżu trzęsie się ziemia i poinstruuje, jak należy się zachować w takiej sytuacji.

Gdzie jest dostępna funkcja wykrywania i ostrzegania o trzęsieniu ziemi w systemie Android?

Funkcja wykrywania i ostrzegania o trzęsieniu ziemi jest dostępna w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, w tym również europejskich – ich pełną listę znajdziecie na tej stronie.

Nie ma na niej Polski, ale są chociażby Austria, Czechy, Słowacja i Węgry oraz Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra i Grecja, a także Francja, Hiszpania i Niemcy.