Kamera ładna jak żadna inna. Ma więcej zalet

Chińska firma, trudniąca się produkcją sprzętu elektronicznego, zaprezentowała nową inteligentną kamerę domową. Sprzęt ten przyciąga wzrok swoją formą i designem już na pierwszy rzut oka.

Ta kamera przyciąga wzrok i wpasuje się w nowoczesne pomieszczenia

Projektanci inteligentnych kamer domowych zwykle szczególnie się nie wysilają. Ich design często jest taki… „zwyczajny” – minimalistyczny z niewielkimi elementami wzornictwa, który z łatwością wpasuje się w wiele nowoczesnych wnętrz. Kamera najczęściej składa się z dwóch części, a więc podstawy do zamocowania lub postawienia na półce oraz kamery, nierzadko w formie „kuli”. Przykładem takiej stylistyki są Xiaomi Smart Camera 4 czy Xiaomi C700.

ZTE przygotowało jednak nieco inną propozycję, która nie tylko wpasuje się w design pomieszczeń, ale też wyróżni swoją formą i wyglądem. Sprzęt przypomina niewielką wieżyczkę, przyjął jednolity kształt ze stojącym korpusem, a sama obudowa została zaokrąglona na krawędziach.

ZTE Xiaoxing Kankan SC41 (źródło: Gizmochina)

Xiaoxing Kankan SC41 jest inteligentną kamerą obrotowo-uchylną, a jej zadanie to monitorowanie domów oraz małych firm.

Specyfikacja i cena najnowszej kamery ZTE Xiaoxing Kankan SC41

Najnowsza kamera ZTE Xiaoxing Kankan SC41 została wyposażona w matrycę 4 Mpix CMOS 1/2,7 cala i oferuje rozdzielczość 2K (2560×1440 pikseli). Producent deklaruje, że sprzęt ten jest w stanie zarejestrować około 33% więcej szczegółów w porównaniu do innych kamer 3 Mpix.

ZTE Xiaoxing Kankan SC41 (źródło: Gizmochina)

Ponadto urządzenie otrzymało przysłonę f/2.0 oraz osiem diod podczerwonych 940 nm, dzięki czemu kamera ma nagrywać wyraźny obraz również w kiepskich warunkach oświetleniowych i nocą nawet do 10 metrów. Xiaoxing Kankan SC41 oferuje także fizyczną osłonę obiektywu, która chroni prywatność domowników. Użytkownik może aktywować ją automatycznie – zgodnie z harmonogramem – lub ręcznie. Monitoring może też wyłączać się w pełni w ramach trybu prywatności w wybranych godzinach.

Zarejestrowane nagrania gromadzone są lokalnie na karcie pamięci, w chmurze w zaszyfrowanej formie i poprzez NAS. Xiaoxing Kankan SC41 łączy się z siecią Wi-Fi 6 w zakresie 2,4 GHz oraz 5 GHz, a także za pośrednictwem Bluetooth 5.4. Kamera oferuje też funkcje AI, w tym wykrywanie ruchu, rozpoznawanie kształtu człowieka i generowanie alertów dźwiękowych. Na pokładzie znalazła się ponadto opcja dwukierunkowej komunikacji.

Cena kamery ZTE Xiaoxing Kankan SC41 została ustalona na 165,50 juanów (równowartość ~85 złotych). Póki co model ten skierowano na rynek chiński.