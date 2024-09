Jeszcze jeden. Gamingowy tablet Lenovo Legion Y700 debiutuje po raz trzeci

To już tradycja – co kilkanaście miesięcy do sprzedaży trafia kolejne generacja gamingowego tabletu Lenovo Legion Y700. Model datowany na rok 2024 stanowi kolejny krok do przodu i brzmi jak całkiem rozsądna opcja dla osób, które mobilną rozgrywkę mają w swoich sercach.

Gamingowy tablet Lenovo Legion Y700 pierwszej generacji zadebiutował w 2022 roku, a po upływie kilkunastu miesięcy doczekał się odświeżenia obejmującego między innymi montaż potężniejszego procesora. Teraz na rynku debiutuje jego kolejne wcielenie i ponownie nie zabrakło dużych zmian.

Specyfikacja Lenovo Legion Y700 (2024) pokazuje istotne zmiany

Największą zmianą w modelu Lenovo Legion Y700 (2024) jest zwiększenie częstotliwości odświeżania ekranu ze 144 do 165 Hz. Niezmiennie natomiast jest to panel LCD o przekątnej 8,8 cala i rozdzielczości 2560×1600 pikseli. To też dobre miejsce, by wspomnieć o głośnikach stereo obsługujących technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Zastosowany procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sprawia, że ten topowy tablet gamingowy może pochwalić się wysoką wydajnością. Ponadto w najmocniejszej wersji ma do pomocy jeszcze 16 GB pamięci typu LPDDR5X, a na pliki czeka 512 GB przestrzeni w formacie UFS 4.0.

Lenovo Legion Y700 (2024) | fot. Lenovo

Dopełnieniem całości jest natomiast akumulator o pojemności 6550 mAh, który zapewniać ma możliwość oddawania się elektronicznej rozrywce przez blisko 9 godzin, zanim nadejdzie konieczność uzupełnienia energii. To ostatnie odbywa się szybko, dzięki obsłudze szybkiego ładowania o mocy 68 W.

Ile kosztuje gamingowy tablet Lenovo Legion Y700 (2024)?

Nieznane są póki co szczegóły na temat globalnej dostępności tego modelu, ale już teraz jest on dostępny w przedsprzedaży na rynku chińskim. Jego ceny startują z poziomu 2899 juanów (równowartość ~1585 złotych) za wariant 12/256 GB i sięgają 3499 juanów (~1910 złotych) za 16/512 GB.

Specyfikacja Lenovo Legion Y700 (2024) wygląda naprawdę dobrze, a cena sprawia, że trudno nie utrzymać zainteresowania. Niemniej zapowiada się on na dość „stonowane” urządzenie, jak na sprzęt klasy gamingowej – szczególnie w porównaniu do zaprezentowanego tuż przed weekendem modelu Redmagic Nova Gaming Tablet. Jestem bardzo ciekawy ich bezpośredniego starcia.