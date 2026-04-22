Łatwa wymiana baterii w smartfonie. Co mówią nowe przepisy UE?

Pamiętacie telefony sprzed ponad 10 lat? Wymiana baterii w większości urządzeń była banalna i nie wymagała żadnych narzędzi. Wdrażane regulacje UE mają znowu to umożliwić, choć temat nie jest tak prosty jak mogłoby się wydawać.

Nowe przepisy UE – wyjmiesz akumulator ze smartfona tak prosto jak kiedyś?

Już w 2023 roku Rada UE podjęła kilka istotnych decyzji wobec elektroniki osobistej i jej użyteczności. Przede wszystkim ustalono, że akumulatory (m.in. dla smartfonów) mają być bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne – od etapu produkcji, przez ich użytkowanie, aż po sam recykling baterii. Zgodnie z Rozporządzeniem UE już od 17 lutego 2027 roku użytkownicy końcowi powinni móc usuwać i wymieniać baterie przenośne wmontowane do urządzeń.

To jednak rodzi szereg pytań i obaw o to, czy obecne smartfony będą musiały cofnąć się w rozwoju do starszych czasów? Otóż nie, i wiele osób rozumie te przepisy opacznie, zakładając, że producenci będą musieli całkowicie przeprojektować swoje urządzenia i w efekcie powrócą smartfony z łatwo zdejmowalnym tylnym panelem i łatwo wyjmowalną baterią.

Wymiana baterii w smartfonie – jak rozumieć przepisy UE?

Dokument regulacyjny Unii Europejskiej wskazuje, iż demontaż akumulatora nie będzie wymagał użycia specjalistycznych narzędzi lub energii cieplnej. Z rozporządzenia jasno wynika, że przez akumulator przenośny rozumie się możliwość jego wyjęcia za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi (np. Torxów) lub specjalistycznych udostępnianych bezpłatnie (np. dołączanych w zestawie do smartfonem).

Warto jednocześnie podkreślić, że z rozporządzenia wynika, iż wymiana baterii nie będzie obowiązywała w sprzętach już dostępnych na rynku. Zdarza się, że w dzisiejszych, nowoczesnych smartfonach do wyjęcia akumulatora konieczne są nie tylko specjalistyczne narzędzia, ale też rozpuszczalniki czy opalarki. Okazuje się jednak, iż w niektórych przypadkach sprzęty (mimo trudności z wyjęciem akumulatora) spełniałyby wdrażane ustalenia UE.

Europejski dokument dopuszcza wymianę baterii z użyciem specjalistycznych narzędzi, gdy producent spełni wymagania, takie jak:

minimum 83% pojemności znamionowej po 500 cyklach,

wytrzymałość akumulatora osiągnięta w minimum 1000 pełnych cykli naładowania, a po 1000 cykli pozostała pojemność utrzymywana jest na poziomie 80%,

urządzenie spełnia normy IP67.

Jak wspomina 9to5google, każdy smartfon Google Pixel 8a i nowszy osiąga minimum 80% pojemności po tysiącu cykli ładowania. Z kolei sprzęty Samsunga osiągają zwykle jeszcze wyższy wskaźnik.

Mówiąc wprost – przepisy, które zaczną obowiązywać w Europie od 2027 roku, raczej nie zmuszą producentów do zmiany konstrukcji smartfonów. Źródło twierdzi, że nawet jeśli regulacje zaczęłyby obowiązywać od dziś, to wiele urządzeń spełniałoby wymagania już teraz. Jednocześnie wdrażane rozporządzenie sprawi, że więcej sprzętów będzie musiało spełniać wyższe standardy (np. zapewniać wodoodporność) lub otrzymać konstrukcję, która umożliwia łatwy demontaż akumulatora.

Warto przypomnieć, że od sierpnia 2026 roku w Europie zacznie również obowiązywać Dyrektywa o Prawie do Naprawy (R2R).