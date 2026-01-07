Spektakularny robot sprzątający. To prawdziwy odlot!

Robot sprzątający wspinający się po schodach to marzenie wielu osób mieszkających w wielopiętrowym domu. Mova jednak wynalazła coś zupełnie lepszego. Ten sprzęt to prawdziwy odlot!

Ten robot sprzątający się nie wspina, ale robi coś znacznie lepszego

Mova na targach IFA zaskoczyła wszystkich. Teraz przyszedł czas na CES 2026 i znowu nas nie zawiodła, gdyż dosłownie przyleciała swoimi robotami sprzątającymi. Mova stworzyła spektakularny produkt i bezwzględnie muszę się z tym stwierdzeniem zgodzić. Mowa tutaj o module latającym Pilot 70, który ma być rozwiązaniem problemu właścicieli mieszkających w mieszkaniach wielopoziomowych.

Urządzenie składa się z systemu napędowego, opartego na dronach z czteroosiowym układem sześciu śmigieł bezszczotkowych. W praktyce platforma ma po prostu unieść moduł czyszczący i wyfrunąć nim na wyższe piętro. Jak twierdzi Mova, sprzęt poradzi sobie w skomplikowanych klatkach schodowych, w tym na spiralnych schodach.

Mova Pilot 70 (źródło: Mova)

Chińska firma ma w planach rozwijać Pilot 70 i chce zintegrować go także z funkcją mycia okien oraz ramionami robotycznymi. Nie mogę się doczekać!

Mova Pilot 70 (źródło: Mova)

Jeszcze więcej robotycznych nowości Mova na 2026 rok

Skoro już mowa o robotycznych ramionach, Mova zaprezentowała też robota basenowego Rover Master, który dokładnie wyszczotkuje powierzchnie w basenie. Sprzęt ten wyposażono w bioniczne ramię z sześcioma stopniami swobody ruchu, mające zebrać duże zanieczyszczenia i zabawki z basenu. Ponadto Rover Master zaoferuje pokazy świetlne i dostarczy napoje dla gości w basenie.

Mova Rover Master (źródło: Mova)

Poza platformą i robotem basenowym, Mova zaanonsowała też tradycyjne odkurzacze automatyczne. Jednym z nich jest model Mova S70 Ultra Roller, wyposażony w technologię HydroForce, której zadaniem jest głębokie czyszczenie podłóg pod wysokim ciśnieniem. Ponadto zastosowano tutaj wysuwany wałek mopujący, mający zażegnać brud z trudnodostępnych miejsc, wzdłuż ścian czy zebrany w narożnikach. Na pokładzie nowego odkurzacza znalazła się też technologia wykrywania dywanów oraz funkcja chowania nawigacyjnej wieżyczki, co sprawia, że robot ma 9 centymetrów wysokości.

Mova otrzymała nagrodę CES 2026 Innovation Award jako pierwszy robot sprzątający oferujący dostosowanie do stref czyszczenia. Mowa tutaj o modelu Mova Mobius 60, który jest już dostępny na polskim rynku. Z okazji nowego roku kupicie go 22% taniej (cena katalogowa 6399 złotych).

Robot sprzątający Mova Mobius 60 ok. 4990 zł

W promocji znajdziecie też inteligentną kuwetę MeowgicPod LR10 Prime (o 23% taniej, cena katalogowa 2149 złotych) oraz inteligentną szczoteczkę do zębów Fresh 20 Sensus (o 25% taniej, cena katalogowa 399 złotych). Zniżki obowiązują od 8 do 31 stycznia 2026 roku.

Z kolei do robotów koszących marki Mova dołącza terenowa kosiarka Navax AWD. Model ten oferuje podwójną wizję AI i LiDAR, a także technologię UltraTrim 2.0, która ma zapewnić zredukowanie krawędzi cięcia. LiDAX Ultra AWD Flex natomiast to pierwsza mini kosiarka z ulepszonym systemem wykrywania obiektów i otoczenia 3D Ultra View.