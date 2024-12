Skanowanie dokumentów telefonem. Google ulepsza swoje narzędzie

Dysk Google już niebawem otrzyma dużą aktualizację, dzięki której skanowanie dokumentów za pomocą telefonu stanie się nieco lepsze. Amerykanie wzięli sobie za cel poprawę wizualnej strony skanów.

Skanowanie dokumentów w Dysku Google stanie się lepsze

Dzięki temu, że smartfony w naszych kieszeniach dostają coraz lepsze aparaty, do skanowania dokumentów nierzadko nie potrzeba dziś dodatkowego urządzenia. Można sobie poradzić bez niego, a i nawet nie trzeba instalować żadnego specjalnego oprogramowania. Funkcję skanu ma bowiem nawet zintegrowana z Androidem aplikacja Dysku Google.

Rzecz w tym, że daleko temu skanerowi do doskonałości – szczególnie w starciu z konkurencją. Dobra wiadomość jest taka, że już niebawem ma się to zmienić. Firma Google ogłosiła dużą aktualizację swojego narzędzia, która wprowadza funkcję automatycznego ulepszania cyfrowych skanów. Dysk Google samodzielnie usunie cienie i inne problemy z oświetleniem, a także dokona korekty balansu bielu i wyostrzenia detali, by dokumenty prezentowały się nieskazitelnie (lub były tak bliskie nieskazitelności jak to możliwe).

Przykład automatycznej poprawy skanu w aplikacji Dysk Google (źródło: Google Workspace Blog)

Aktualizacja już na początku 2025 roku

Udoskonalone narzędzie do skanowania dokumentów zacznie trafiać na urządzenia z Androidem zaraz po sylwestrze: od 2 stycznia 2025 roku. Posiadacze iPhone’ów natomiast na razie nie mają co liczyć na podobną aktualizację. Lepszą opcją pozostaje wówczas alternatywne oprogramowanie, takie jak QuickScan, CamScanner, Microsoft Lens czy Adobe Scan.

Te wymienione aplikacje są również dostępne na Androida i aktualnie w większości przypadków radzą sobie lepiej niż narzędzie wbudowane w Dysk Google. Ciekawe, czy po aktualizacji ulegnie to zmianie.

Nie jest to pierwsza duża aktualizacja tego narzędzia. Całkiem niedawno funkcja skanowania została wzbogacona o opcję wyboru formatu podczas zapisywania pliku (JPEG lub PDF) oraz opcjonalny, czarno-biały filtr. A tak w ogóle to…

Jak wykonać skan telefonem z Androidem?

Jeśli chodzi o skanowanie dokumentów z wykorzystaniem aparatu i aplikacji Dysk Google w smartfonie, to pierwszym krokiem będzie naturalnie uruchomienie tej aplikacji. Następnie należy kliknąć przycisk „+ Nowy” w prawym dolnym rogu ekranu i wybrać opcję „Skan”.

Automatycznie uruchomi się aparat, więc należy skierować jego oko na dokument do skanowania. Niebieskie linie na ekranie pomogą dokonać wstępnego kadrowania, a gdy wszystko będzie OK, aplikacja sama wykona skan – nie trzeba niczego klikać. W następnych krokach możesz skorygować kadrowanie, nałożyć filtry i – korzystając z gumki – usunąć niepotrzebne elementy ze zdjęcia. Po wszystkim kliknij „Gotowe”, nadaj nazwę i wybierz format, po czym wciśnij „Zapisz”. To tyle – Twój skan jest gotowy.