Oto tegoroczne laptopy ASUS ROG. Producent wcisnął w te pudełka najnowsze komponenty

Coroczne targi CES bez ASUSA z pewnością nie byłyby takie same, ponieważ gigant technologiczny z Tajwanu z każdą premierą swojego sprzętu zachwyca nowościami. I tym razem nie jest inaczej – firma pokazała światu swoje najnowsze laptopy stworzone dla graczy i twórców.

ASUS ROG Strix – klasyka firmy w nieco odświeżonej formie

Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że laptopy ASUS ROG Strix SCAR cieszą się ogromną popularnością wśród graczy. Producent dobrze zdaje sobie z tego sprawę i cały czas ulepsza tę serię – w tym roku zmianie uległy nie tylko podzespoły, ale i ekrany. Na półki sklepowe trafią modele w dwóch wersjach – SCAR 16 o 16-calowej matrycy i SCAR 18 z 18-calową matrycą.

Producent uzyskał taki efekt, wydłużając ekran w pionie, rozszerzając proporcje ze standardowych 16:9 do 16:10. Oczywiście, laptopy otrzymają wszystko, co najlepsze – w tym w określonych wersjach nawet ekrany Nebula HDR o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i 240 Hz, wykonane w technologii Mini LED.

Laptopy ASUS ROG Strix SCAR otrzymają najnowsze komponenty firm Intel, AMD i NVIDIA. Najbardziej zaawansowane wersje będą sprzedawane ze świeżo zaprezentowanym, 24-rdzeniowym procesorem Intel Core i9-13980HX, sparowane z kartą graficzną GeForce RTX 4090 w wersji laptopowej o maksymalnej mocy 175 W.

fot. ASUS

Rodzina SCAR to topowe propozycje ROG, natomiast obok nich pojawią się także laptopy ASUS ROG Strix G16 i G18, dedykowane nieco mniej wymagającym użytkownikom. Fakt faktem, te mobilne komputery w najmocniejszych wersjach otrzymają procesor i9-13980HX, ale będą miały maksymalnie do dyspozycji RTX-a 4080.

Co więcej, do sprzedaży trafią i ROG Strix G16 (G18) z procesorami AMD – maksymalnie z 16-rdzeniowym mobilnym Ryzenem 7000.

ROG Zephyrus to połączenie mocy i mobilności

Laptopy z serii ROG Zephyrus osobiście są moimi ulubionymi, ponieważ łączą mobilność i ultrawydajność – to komputery idealne zarówno dla graczy, jak i twórców treści. Na początku skupię się na tegorocznym modelu Zepyhyrus M16, który otrzyma maksymalnie procesor Intel Core i9-13900H i kartę graficzną GeForce RTX 4090.

Główny wyświetlacz, ma tutaj przekątną 16 cali, pracuje w rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli, jest odświeżany w 240 Hz, a za sprawą technologią Mini LED jest w stanie obsłużyć 1024 strefy przyciemniania. Panel zapewnia jasność szczytową na poziomie 1100 nitów (!!!) oraz cechuje się 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3.

Zephyrus M16 (fot. ASUS)

Laptop poza mocną specyfikacją ma efektywny system chłodzenia, przełącznik MUX, a także…. układ oświetlenia LED AniMe Matrix na górnej części klapy wyświetlacza. Jest to tak naprawdę dodatkowy ekran, na którym wyświetlimy co tylko nam się zamarzy – jest funkcja tworzenia własnych obrazków i animacji!

Zephyrus G16 i G14 (fot. ASUS)

Zephyrus G14 to natomiast laptop, w którym postawiono na 14-calowy wyświetlacz ROG Nebula HDR z jasnością szczytową 600 nitów i 100% pokryciem barw DCI-P3. Urządzenie będzie miało na pokładzie procesory AMD Ryzen 7000 z rdzeniami Zen 4 w połączeniu z kartą graficzną GeForce RTX 4090. Tak potężny układ w 14-calowym laptopie to coś niebywałego!

W serii ROG Zephyrus nie zabraknie Zepyhrusa Duo 16. Laptop oczywiście otrzyma dwa ekrany: 16-calowy panel Mini LED oraz dodatkowy ekran dotykowy 4K, który nadaje urządzeniu tej unikalności. Poza dotykowym ekranem i futurystycznym wyglądem, laptop będzie miał na pokładzie maksymalnie 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7000 w połączeniu z kartą graficzną GeForce RTX 4090.

ASUS ROG Flow – potęga zamknięta w kompaktową obudowę

No i na koniec pozostaje seria ROG FLOW. Mamy tu m.in. model Flow X13, który został przebudowany przez inżynierów ASUSA, co umożliwiło zmniejszyć rozmiar obudowy o 10 mm przy zachowaniu 15-calowego układu klawiatury. Jednocześnie zwiększono baterię do 75 Wh. Laptop otrzymał dotykowy wyświetlacz Nebula Display o rozdzielczości QHD z 165 Hz odświeżaniem i zawiasem 360°, umożliwiającym używanie urządzenia w trybie tabletu lub namiotu.

ROG Flow X13/X16 (fot. ASUS)

Urządzenie, mimo kompaktowych wymiarów, ma na pokładzie kartę graficzną GeForce RTX 4070 w połączeniu z mobilnym procesorem AMD Ryzen 7000 z rdzeniami Zen 4. Nieco większą wersją laptopa okazuje się ROG Flow X16, który w najmocniejszej wersji otrzyma kartę graficzną GeForce RTX 4070 sparowany z Intel Core i9-13900H. Laptop także ma dotykowy wyświetlacz Nebula Display Mini LED, jednak o wyższej częstotliwości odświeżania 240 Hz i szczytowej jasności 1100 nitów.

fot. ASUS

Najciekawszym z całej serii jest można rzec laptopo-tablet, czyli ROG Flow Z13. Urządzenie ma na pokładzie 13-calowy wyświetlacz QHD z odświeżaniem 165 Hz, ale pomimo kompaktowych wymiarów znajduje się tu układ graficzny GeForce RTX 4060 o TGP na poziomie 65 W.

Dla serii Flow została stworzona także zewnętrzna karta XG Mobile, która została wyposażona w układ graficzny GeForce RTX 4090 o mocy 150 W.