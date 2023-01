Dwa tygodnie na jednym ładowaniu. Fossil Gen 6 Wellnes Edition to potrafi

Fossil płynie pod prąd obowiązujących trendów w smartwatchowym strumieniu nowości. Inteligentne zegarki wytrzymują zwykle bez ładowania jeden dzień, dwa, no góra trzy. Nowe urządzenie Fossila śmieje się z takich wyników.

Fossil Gen 6 – długodystansowy, bo hybrydowy

„Pełne” smartwatche to w gruncie rzeczy zminiaturyzowane smartfony, tyle że doczepiane do nadgarstka i ze znacznie mniejszą baterią. Z tego powodu najczęściej nie mogą pochwalić się zbyt długim czasem pracy na jednym ładowaniu.

Z tego powodu niektórzy porzucili smartwatche, bo nie widzieli sensu w codziennym odstawianiu zegarka na ładowarkę, a następnie przerzucili się na czasomierze hybrydowe. Łączą one zalety inteligentnych zegarków z klasycznymi analogami.

Fossil ma w swoim portfolio zarówno „zwykłe” smartwatche z systemem Wear OS, jak i hybrydy, których wnętrze jest znacznie prostsze, a co za tym idzie – bardziej łaskawe dla baterii. Właśnie taki jest Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition.

Najważniejszą cechą zegarka jest możliwość pracy nawet do 2 tygodni. W porównaniu do klasycznej wersji Gen 6, nie ma on ekranu OLED, a E-Ink – zupełnie jak w wydaniu Gen 6 Hybrid.

Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition

Inteligentne, podstawowe funkcje

Obudowa zegarka ma średnicę 44 mm i jest wykonana ze stali nierdzewnej. Jej grubość to 11,4 mm i jest wodoodporna do 3 ATM. Tarcza wygląda na klasyczną – ma wskazówki jak zwykły czasomierz, obracające się nad wyświetlaczem E-Ink o przekątnej 1,1 cala.

To na tym małym ekranie ukazywane są powiadomienia o połączeniach przychodzących i SMS-ach, w tym też tekst wiadomości z komunikatorów. Dodatkowo widoczne będą na nim też dymki notyfikacji z kalendarza czy ikona pogoda z informacją o temperaturze czy zachmurzeniu.

Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition

Z poziomu zegarka da się także sterować odtwarzaczem muzyki czy wydać polecenie asystentowi Alexa, który jednak nie odezwie się do nas głosowo, bo Gen 6 Wellness Edition nie wyposażono w głośnik. Wyniki wyświetlą się na E-Inku. Skorzystamy z niego nawet w nocy, gdyż jest on podświetlany.

Oczywiście urządzenie zachowuje możliwość ciągłego śledzenia tętna oraz mierzenia pułapu tlenowego. Podczas ćwiczeń wearable będzie też wyświetlać strefy tętna – są one dostępne wyłącznie z poziomu nowego pokrętła Wellness Gauge Dial.

Producent rozpocznie sprzedaż Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition od 5 stycznia. Ceny jeszcze nie znamy, ale należy zakładać, że taniej niż 230 dolarów (jak za Gen 6 Hybrid) raczej nie będzie.