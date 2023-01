Nowy, wypasiony kontroler na rynku – czy DualSense Edge ma szanse?

Na targach CES 2022, Dell zaprezentował Concept Nyx, czyli kontroler do gier, który miał oferować łączność z zewnętrznymi monitorami oraz telewizorami w ramach jednego systemu. Na CES 2023 zaprezentowany zostanie… nowy kontroler do gier Concept Nyx. Co o nim wiemy?

Czym jest Concept Nyx?

Wiele osób zapewne zastanawia się, czym w ogóle jest ten cały Concept Nyx? W końcu prototyp Della nie obił się zbyt dużych echem wśród społeczności graczy.

Otóż kontroler do gier ma w ramach jednego systemu zapewniać łączność z zewnętrznymi urządzeniami, na których możemy wyświetlić obraz. Wyglądem przypomina tradycyjne pady do PlayStation 5 czy Xbox Series X/S.

Twórcy twierdzą, że przygotowując Concept Nyx chcą pozwolić graczom na wyobrażenie sobie „przyszłych doświadczeń płynących z gier”. Dell wprowadził do kontrolera unikalną funkcję, która pozwala na zidentyfikowanie użytkownika i dostosowanie systemu sterowania w grze do jego indywidualnych preferencji. To na pewno spore ułatwienie, pozwalające na zaoszczędzenie kilku minut za każdym razem, gdy odpalamy nowy tytuł.

Concept Nyx to przyszłość gamingu?

Dell mocno podkreśla, że Concept Nyx ma być uosobieniem kierunku, w którym zmierza gaming, a więc największym atutem kontrolera jest jego mobilność. Ten będzie połączony z całym ekosystemem, tak samo, jak serwer i pozwoli nam na kontynuowanie rozgrywki na wielu urządzeniach. Jak to dokładnie ma działać?

Jeżeli grałeś w salonie na telewizorze w daną produkcję, to po przejściu do sypialni i skierowaniu kontrolera w stronę drugiego TV będziesz mógł kontynuować przygodę w tym samym miejscu, w którym ją wcześniej przerwałeś. Teoretycznie, gdy mamy możliwość grania w chmurze, taka opcja nie jest niczym odkrywczym, ale kontroler sprawi, że te wszystkie funkcje będą dostępne w jednym miejscu.

Warto podkreślić też, że urządzenie zostało wyposażone w elementy sterujące na ekranie, nakładki do podświetlania mapowań przycisków oraz standardowe przyciski i drążki do grania. Na ten moment nie wiadomo, czy i kiedy urządzenie trafi na polski rynek.