Nadchodzi 9. generacja japońskich stworków. Powitajmy Pokemon Scarlet i Violet

Tak silnej gamingowej ofensywy Pokemony nie miały nigdy w swojej historii. Dziś zapowiedziano Pokemon Scarlet i Pokemon Violet, których premiera odbędzie się jeszcze w tym roku.

Pokemon Scarlet i Violet – następcy Pokemon Sword i Shield

Dziś o godz. 3:00 czasu polskiego odbyło się wydarzenie „Pokemon Presents”. W trakcie 15-minutowej prezentacji wideo dowiedzieliśmy się co nieco o aktualizacjach do najpopularniejszych spin-offów serii o uroczych stworkach: Pokemon GO, Unite, Cafe Remix czy Masters EX. Nie zapomniano też o ostatnich odsłonach głównego nurtu – Pokemon Brilliant Diamond i Shining Pearl oraz Pokemon Legends: Arceus. Nie były to gigantyczne zapowiedzi – ot, nowy mityczny Pokemon w remake’ach oraz nowe śledztwa i Pokeballe w prezencie w tym drugim.

Najważniejsze zostawiono jednak na sam koniec. Ostatnie 3 minuty poświęcono kolejnej części Pokemonów, która zapoczątkuje kolejną generację. Nowe wersje nazywają się Pokemon Scarlet i Pokemon Violet i… na obecną chwilę niewiele więcej wiemy o grze. Z pewnością trafimy do nowej krainy, której nazwy jeszcze nie znamy. Nie wiadomo też, czy nowa część skorzysta z nowych rozwiązań, które pojawiły się w Pokemon Legends: Arceus. Zapewne nie ma co liczyć na ogromny skok graficzny pomiędzy tym, co widzimy na trailerze a finalną wersją.

Na oficjalnej stronie gry twórcy wspominają o „nowym ewolucyjnym kroku” oraz „miastach wtapiających się dziką przyrodę bez żadnych granic”. Co to oznacza – na razie nie wiemy. Jedynymi informacjami, jakimi Game Freak podzielił się z graczami na stronie, są nazwy nowych starterów wraz z ich umiejętnościami oraz zaznaczenie, że w zależności od wybranej wersji, wygląd naszej postaci będzie się różnił kolorystycznie.

Swoją drogą ten trawiasty kociak jest przeuroczy! (Źródło: Pokemon.com)

Precyzyjna data premiery Pokemon Scarlet i Pokemon Violet nie jest znana. Zwiastun wspomina wyłącznie o „późnym 2022”. Jeżeli jednak gra pojawiłaby się przed 19 listopada 2022 roku, to w ciągu dwunastu miesięcy otrzymalibyśmy aż trzy gry, które można wpisać w główny nurt serii Pokemon. Oby tylko prędkość wydania tytułu nie odbiła się na jego jakości.