realme Book zaprezentowany. realme wchodzi na rynek ultrabooków z mega ciekawą propozycją

Marka realme bardzo szybko zwiększa swoje udziały na rynku smartfonów, ale nie tylko ten chce podbić. Producent zaprezentował dziś swój pierwszy laptop, realme Book, który ma duże szanse stać się jednym z najchętniej wybieranych przez klientów ultrabooków. Połączenie naprawdę mocnej specyfikacji w niezwykle konkurencyjnej cenie to przepis na (murowany) hit.

Specyfikacja realme Book

Pierwszy laptop marki realme może pochwalić się wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 2K (2160×1440 pikseli) i proporcjami 3:2, który zapewnia szczytową jasność na poziomie 400 nitów (typowa to zaś 330 nitów) i pokrycie 100% palety barw sRGB. Ekran ma przekątną 14 cali i według deklaracji producenta zajmuje 90% powierzchni pokrywy (screen-to-body ratio). Ponadto realme podaje, że kontrast wynosi 1500:1.

Nie tylko ramki wokół wyświetlacza są jednak smukłe, bo taki też jest cały realme Book. Laptop ma grubość zaledwie 14,9 mm i waży tylko 1,38 kg, więc jest ultramobilny. Ponadto jego obudowa jest wykonana z metalu, dzięki czemu urządzenie powinno dzielnie znosić trudy codziennego użytkowania.

realme Book (źródło: realme)

Nie tylko wyświetlacz i design czynią jednak z realme Book ciekawą propozycję. Wnętrze laptopa nie mniej kusi, ponieważ oferuje on procesory Intel Core 11. generacji (i3-1115G4 lub i5-1135G7) wraz z 8 GB LPDDR4x RAM (dual channel, 3733 MHz w wersji z i3 oraz 4266 MHz w modelu z i5), a także dyskiem PCIe SSD o pojemności 256 GB lub 512 GB. Sprzęt nie ma osobnej karty graficznej, a jedynie dedykowany układ graficzny Intel UHD (i3) lub Intel Iris Xe (i5).

Na pokładzie realme Book znajduje się też wydajny system chłodzenia, składający się z dwóch rurek cieplnych o średnicy 8 mm każda i dwóch wentylatorów. Laptop zasila akumulator o pojemności 54 Wh, który ma zapewnić do 11 godzin odtwarzania wideo lub 8,5 godziny pracy biurowej. Można go ładować przez port USB-C z mocą nawet 65 W (PD) – w 30% minut wskaźnik wzrośnie od 0% do 50%. Zasilacz 65 W dodawany będzie w zestawie sprzedażowym.

źródło: realme

Specyfikacja realme Book obejmuje również dwa głośniki HARMAN wraz z dźwiękiem DTS Stereo Surround Sound oraz klawiaturę z klawiszami o skoku 1,3 mm z trójstopniowym podświetleniem i czytnikiem linii papilarnych. Ponadto w wersji z procesorem Intel Core i5 użytkownicy dostaną do dyspozycji WiFi 6.

A skoro już o łączności mowa, to realme Book zapewnia dwa porty USB-C (w konfiguracji z i5 jeden zgodny z Thunderbolt 4) oraz po jednym USB-A 3.1 Gen 1, a także 3,5 mm złącze do podłączenia słuchawek i mikrofonu.

Do tego realme Book pozwala skorzystać z funkcji PC Connect, dzięki której użytkownik może wyświetlać ekran podłączonego smartfona na wyświetlaczu laptopa, jak również korzystać z zainstalowanych na nim aplikacji i mieć dostęp do powiadomień. Opcja ta pozwala też szybko przenosić pliki pomiędzy urządzeniami i kopiować rzeczy z jednego na drugie.

Funkcja PC Connect (źródło: realme)

Specyfikacja realme Book obejmuje również system Windows 10, ale realme gwarantuje, że jego właściciele będą mogli bezpłatnie zaktualizować system do wersji Windows 11, kiedy już zostanie ona oficjalnie udostępniona.

Cena realme Book

Cena realme Book w Indiach została ustalona na 46999 rupii (równowartość ~2500 złotych) za konfigurację z procesorem Intel Core i3, 8 GB RAM i dyskiem o pojemności 256 GB. Za wersję z Intel Core i5, 8 GB RAM i dyskiem 512 GB klienci zapłacą natomiast 59999 rupii (~3150 złotych).

Cena realme Book w Chinach zaczyna się z kolei od 4299 juanów (~2570 złotych) za model z 8 GB RAM. Za sprzęt z 16 GB producent życzy sobie 4699 juanów (~2810 złotych). W obu przypadkach jest to konfiguracja z procesorem Intel Core i5 i 512 GB pamięci na dysku SSD.

Rekomendowana cena realme Book w globalnej dystrybucji wygląda natomiast następująco: