Dawno czegoś takiego nie było. Laptop, którego ekran automatycznie się obraca

W czasie targów IFA bardzo trudno przykuć uwagę dziennikarzy. Wiele urządzeń jest do siebie bliźniaczo podobnych i różnią się tylko drobnymi szczegółami. Jeden z producentów laptopów postanowił udowodnić, że w tej branży jest jeszcze miejsce na innowacje.

Lenovo Auto Twist AI PC Proof of Concept

Tak, śródtytuł zawiera pełną nazwę nowego koncepcyjnego urządzenia Lenovo. To laptop, którego wyświetlacz samodzielnie obróci się, by pokazać nam zawartość ekranu, na przykład jeśli zmienimy pozycję względem urządzenia. Kluczem jest tutaj słowo „Auto”, gdyż kamera notebooka śledzi ruchy użytkownika, po czym dostosowuje kąt obrotu pokrywy tak, by zapewnić mu optymalną widoczność, a także pozostawiając go na pierwszym planie podczas spotkań, prezentacji i użytku osobistego.

Auto Twist AI PC Proof of Concept (źródło: Lenovo)

Mało tego: notebook integruje się z komendami głosowymi w języku naturalnym, aby automatycznie przełączać się między różnymi trybami, jak „zamknij laptopa”, „tryb laptopa” i „tryb tabletu”. Gdy sprzęt pozostanie bez nadzoru, inteligentna pokrywa zamknie się automatycznie.

To dopiero innowacyjne zastosowanie sztucznej inteligencji! Co prawda nie ma planów na wprowadzenie tego modelu do sprzedaży, ale miło widzieć, że producenci elektroniki dobrze się bawią, tworząc takie konstrukcje ;)

Cztery inne laptopy z serii ThinkPad i ThinkBook

Mieliśmy już okazję dowiedzieć się, jakie nowości Lenovo zapewniło fanom rodziny urządzeń Yoga oraz IdeaPad. Teraz przyjrzymy się czterem innym konstrukcjom, które także będzie można zakupić w Polsce:

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13. generacji Aura Edition,

Lenovo ThinkPad T14s 6. generacji AMD,

Lenovo ThinkBook 16 7+. generacji,

Lenovo ThinkBook 16 7. generacji.

ThinkPad X1 Carbon 13. generacji Aura Edition

Z pewnością jest to urządzenie, które z radością bym przetestował. Charakteryzuje się przełomowo lekką konstrukcją, osiągającą wagę poniżej 1 kg dla flagowego modelu 14-calowego. Mimo kompaktowych rozmiarów, mamy tu zestaw portów: 2x USB-A, 2x USB-C i 1x HDMI.

ThinkPad X1 Carbon 13. generacji Aura Edition (źródło: Lenovo)

Sprzęt zyskał zestaw funkcji AI, dostosowując tryb pracy do aktualnie wykrywanego profilu działania, a także umożliwia płynne przesyłanie zdjęć między smartfonami a laptopami (Smart Share). Co prawda można w tym celu skorzystać z Łacza z telefonem, ale kto wie – może Smart Share będzie bardziej wygodne?

W środku działa Intel Core Ultra z grafiką Intel Arc Xe2 i zintegrowaną jednostką NPU oferującą ponad 45 TOPS. Wspomniane 14 cali wyświetlacza wykonano w technologii OLED, charakteryzuje się rozdzielczością 2,8K, częstotliwością odświeżania obrazu w 120 Hz i zyskał on antyodlaskową powłokę. 57-watowa bateria ma zapewnić ponad 18 godzin pracy przy połączeniu z internetem przez moduł Wi-Fi 7 (opcjonalnie przez 5G sub-6 GHz).

ThinkPad T14s 6. generacji AMD

Nazwa wskazuje bez pudła na „zawartość” w postaci procesora AMD. I tak w istocie jest – sprzęt działa na układzie Ryzen AI z rdzeniem Zen 5 i grafiką AMD Radeon. Do tego oferuje maksymalnie 64 GB dwukanałowej pamięci LPDDR5x. Laptop można pochwalić za przeprojektowaną architekturę termiczną z tylnym wydechem, a dla ekranu 14 cali – technologię 3M DBEF5 zwiększającą jasność podstawowych paneli WUXGA do 400 nitów.

ThinkPad T14s 6. generacji AMD (źródło: Lenovo)

W obudowie znajdziemy porty 2x USB-A, 2x Thunderbolt 4, HDMI i gniazdo audio 3,5 mm. Moduł sieci bezprzewodowej działa w zgodzie ze standardem Wi-Fi 7 i 5G sub-6 GHz. Bateria ma wystarczyć na 17 godzin pracy. Całość waży 1,3 kg i ma 16,9 mm grubości.

ThinkBook 16 7+. generacji

16 cali ekranu to sporo. Wykorzystany w tym modelu panel 3,2K na pewno będzie przykuwał wzrok. Większa obudowa obiecuje też długą pracę poza zasięgiem gniazdek sieciowych: duża bateria o pojemności 85 Wh zapewnia ponoć ponad 17 godzin odtwarzania wideo w 1080p.

ThinkBook 16 7+. generacji (źródło: Lenovo)

Poza tym mamy łączność Wi-Fi 7, pełną gamę portów, głośniki Dolby Atmos, a wszystko to zamknięte w miłym w dotyku pudełku z metalu. W środku pracuje procesor AMD Ryzen AI 9 365 z obsługą do 50 TOPS NPU, w tym układ graficzny Radeon Graphics.

ThinkBook 16 7. generacji z ośmiordzeniowym procesorem Snapdragon X Plus

O nowym procesorze Qualcomma pisaliśmy już przy okazji artykułu o biznesowych edycjach urządzeń z rodziny Microsoft Surface. Właśnie ten układ gości w ThinkBooku 16 7. generacji. Nie powinien mieć więc on większego problemu z zadaniami wymagającymi działania osobnego NPU (jego wydajność określana jest na 45 TOPS).

ThinkBook 16 7. generacji (źródło: Lenovo)

Obudowa ma grubość 16 mm, co może być uznawane za pewne osiągnięcie, pamiętając o tym, że mamy do czynienia ze sporawym 16-calowcem. W tej przepastnej obudowie zamontowano system Lenovo Pro Sound z głośnikami super-linearnymi i dźwiękiem Dolby Atmos. Właściciel raczej nie będzie narzekał na dźwięk. Bateria ma pojemność 84 Wh.

Dostępność i ceny w Europie

Jak na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie powyższe urządzenia zadebiutują w Polsce, ani jakie będą ich ceny wyrażone w złotówkach. Na razie producent przekazał tylko daty uruchomienia sprzedaży w naszym regionie oraz ceny w euro: