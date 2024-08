Jeszcze trochę i przestanę zazdrościć posiadaczom Samsungów. Nowa funkcja apki Łącze do Windows

Aplikacja Łącze do Windows to praktyczne narzędzie, z którego korzystam praktycznie każdego dnia. Potrafi świetnie skomunikować ze sobą smartfon z Androidem oraz komputer z systemem Microsoftu, choć brakuje mu jeszcze kilku funkcji.

Powoli do przodu

Funkcje, które znajdują się w windowsowej aplikacji Łącze z telefonem już teraz są całkiem przyzwoite. Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu oferowała ona wyłącznie możliwość wysyłania SMS-ów z poziomu PC.

Teraz program ten pokazuje stan baterii w smartfonie, poziom zasięgu, status modułu Bluetooth, da się w nim sterować odtwarzaczem, umożliwia przeglądanie i tworzenie wiadomości, szybkie kopiowanie zdjęć ze smartfona, „wyciąganie” z nich tekstu czy nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych. A to nie wszystko.

Otóż mając smartfon Samsunga, można korzystać z dodatkowych funkcji: udostępniania ekranu telefonu na ekran komputera, odpalania aplikacji z Androida na PC, wspólnego schowka (super sprawa) oraz uruchamiania błyskawicznego hotspotu. Ta ostatnia funkcja właśnie „wypłynęła” poza ekosystem Samsung-Windows.

8 Ocena 9 Ocena

Łącze do Windows i błyskawiczny hotspot

Błyskawiczny hotspot w programie Łącze z telefonem polega na tym, że z poziomu PC możemy uruchomić hotspot na smartfonie, z którym połączy się nasz komputer – i to bez konieczności odpalania go ręcznie na telefonie i wpisywania haseł. Opcja ta była od 2022 roku dostępna była wyłącznie na smartfonach Samsunga.

Od niedawna błyskawiczny hotspot zaczął być widoczny w aplikacji po połączeniu ze smartfonami grupy BBK oraz innych producentów. Dlatego pojawiły się zgłoszenia od osób, które dostrzegły tę opcję, gdy z PC połączony był ich OnePlus 12.

Jak na razie nie wiadomo, jak szeroko wdrażana jest nowa funkcja. Na swoim Pixelu 7 nie dostrzegam jeszcze żadnych zmian. Wygląda na to, że dodatek będzie dostępny dla wszystkich, ale w późniejszym terminie. Do tego czasu nadal będę zazdrościł posiadaczom Samsungów. Współdzielony schowek między PC z Windowsem a smartfonem to coś wspaniałego.