Nowy głośnik Samsunga to prawdziwe dzieło sztuki

Targi CES, które odbywają się w Las Vegas, to coroczna okazja dla producentów, aby pokazać swoje najnowsze technologie, urządzenia i pomysły. Czasem są one niestandardowe i potrafią wprawiać w zachwyt. Wielu osobom właśnie takie uczucie będzie towarzyszyć podczas poznawania nowego głośnika marki Samsung.

Głośnik, który dopasuje się do każdego wnętrza

Kojarzycie serię telewizorów Samsung The Frame? To urządzenia, które wyróżniają się nieprzeciętnym designem. Producent daje ich użytkownikom m.in. możliwość wymiany ramek, by mogli jak najlepiej dopasować sprzęt do swojego wnętrza. W efekcie telewizory te wyglądają niemal jak obrazy i co tu dużo mówić, prezentują się po prostu świetnie. Warto dodać, że niektóre urządzenia z tej serii, dzięki specjalnemu trybowi Sztuka, mają dostęp do bazy dzieł sztuki z najbardziej znanych muzeów i galerii, by wyświetlać je bezpośrednio na ekranie telewizora.

Teraz Samsung ogłosił, że do rodziny The Frame dołączy nowy sprzęt, a mianowicie głośnik. Podczas targów CES 2024 został zaprezentowany Music Frame. Zarówno nazwa, jak i design tego produktu odnoszą się do znanej serii telewizorów południowokoreańskiego producenta. Oczywiście nie bez przyczyny.

To ramka z wbudowanym głośnikiem, która ma doskonale komponować się z każdym wnętrzem. Na pierwszy rzut oka trudno byłoby zgadnąć, że tak naprawdę jest to głośnik, a nie klasyczna ramka. W przypadku tego urządzenia Samsung postawił na minimalistyczny design. Mamy tutaj do czynienia wąską, białą ramką dookoła przedniego panelu, który de facto jest wyświetlaczem, pełniącym funkcję cyfrowego płótna. Zobaczcie sami na filmie poniżej:

Co wiemy o nowym sprzęcie Samsunga?

Na pleckach Samsung Music Frame znalazły się po dwa głośniki wysokotonowe, przetworniki średniotonowe i subwoofery. Ramka współpracuje z systemem Smart Things. Można także połączyć ją z telewizorem Samsung. Z urządzenia można korzystać zarówno w trybie Wi-Fi, jak i Bluetooth. Portal The Verge podał informację, że bok ramki ma długość 12,9 cala, czyli około 33 cm. Nie wiadomo na razie nic o przewidywanej dacie wprowadzenia na rynek i cenie nowego głośnika Samsunga.

Na samym końcu warto zaznaczyć, że sam pomysł „zamaskowania” głośnika, poprzez umieszczenie go w ramce czy obrazie nie jest nowy. Podobne urządzenia ma w swojej ofercie IKEA. Jego ono efektem współpracy z marką Sonos. Nie ma jednak możliwości wyświetlania na nim spersonalizowanych obrazów czy zdjęć. Jego cena wynosi 999 złotych.