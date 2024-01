Masz zegarek Garmina? Zobacz, co zmieni się w aplikacji Garmin Connect

Jest to w pewnością wiadomość, która ucieszy wielu posiadaczy zegarków marki Garmin. Firma szykuje mocne odświeżenie swojej aplikacji. Zmieni się nie tylko wygląd. Ma być bardziej funkcjonalna i dawać większe możliwości personalizacji. Co wiemy dokładnie?

Nowa wersja aplikacji jeszcze w tym roku

Firma Garmin ogłosiła, że przygotowuje się do wprowadzenia zmian w swojej aplikacji, a także witrynie internetowej Garmin Connect. Jak obiecuje, najnowsze aktualizacje zapewnią bardziej intuicyjną i spersonalizowaną nawigację na stronie głównej, skupiając się na monitorowaniu zdrowia i kondycji. Użytkownicy będą mogli teraz łatwiej śledzić swoje indywidualne cele.

Nową wersję programu wybrane osoby korzystające ze smartwatchy, komputerów rowerowych i innych urządzeń producenta mogą przetestować już dzisiaj w ramach dostępu Beta. Odświeżona aplikacja Garmin Connect ma zostać udostępniona wszystkim użytkownikom do końca 2024 roku.

Wygląd nowej wersji aplikacji Connect (źródło: Garmin)

Co zmieni się w Garmin Connect?

Przeprojektowany został wygląd strony głównej aplikacji, na której znalazły się konfigurowalne moduły/sekcje. Pierwszą z nich jest Today’s Activity, która wyświetla użytkownikom zapisane aktywności z danego dnia, planowane treningi i nadchodzące wydarzenia. Z kolei moduł In Focus umożliwia szybkie sprawdzenie danych o jakości snu, monitorowanie poziomu energii za pomocą funkcji Body Battery, stanu treningu oraz trendów aktywności fizycznej.

Sekcja At the Glance pozwala szybko i w skrócie przeglądać statystyki dotyczące m.in. tętna, przebytych kroków, spalonych kalorii, stresu, pokonanych pięter, nawodnienia czy obciążenia treningowego. Kolejny z dostępnych modułów to Events. Jak sugeruje sama nazwa, będą wyświetlane tutaj zaplanowane przez użytkowników wydarzenia, takie jak np. zawody. Apka pokaże, ile pozostało do nich czasu.

Dwie ostatnie sekcje, o których w swoim komunikacie poinformował producent, to Training Plans oraz Challenges. Pierwsza z nich pozwala monitorować swoje plany biegowe lub jazdy na rowerze opracowane przez Garmin Coach, śledzić postępy w realizacji planu treningowego oraz przeglądać zaplanowane i wykonane treningi z całego tygodnia. Z kolei Challenges to moduł, w którym wyświetlone zostaną postępy w wyzwaniach, w jakich użytkownik bierze udział, a także pokaże zdobyte przez niego odznaki.