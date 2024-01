Laptopy Acer Predator na CES 2024. Gamingowe drapieżniki z AI

Jak mogą wyglądać laptopy idealnie trafiające w gusta graczy w 2024 roku? Wszystko wskazuje na to, że powinny przypominać jeden z nowych modeli Acera z serii Predator, które pojawią się na rynku w ciągu najbliższych miesięcy.

Acer Nitro 17 – start z doładowaniem

Niech Was nie zwiedzie skromniejsza specyfikacja względem modeli Predator – Nitro 17 to laptop, który potrafi pokazać wcale nie mniej ostrego pazura niż drapieżni kuzyni. Motorem napędowym konstrukcji jest procesor Intel Core i7 1470HX oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 dedykowany laptopom.

Choć mowa o bardziej mobilnym chipsecie, najważniejsze zalety architektury Ada Lovelace, czyli DLSS 3.5 czy ray tracing, pozostały na swoich miejscach. Źródłem potężnej wydajności jest do 32 GB RAM-u DDR5 o taktowaniu 5600 MHz oraz SSD PCIe NVMe o maksymalnej pojemności 2 TB.

Acer Nitro 17 (Źródło: Acer)

Aby uzyskać świetne wrażenia z grania ważne jest nie tylko to, co pracuje wewnątrz urządzenia – warto zadbać również o jakość wyświetlanego obrazu. Nitro 17 wykorzystuje 17,3-calowy panel o rozdzielczości QHD (2560×1440 pikseli) i oferuje maksymalną częstotliwością odświeżania 165 Hz. Kinowe wrażenia audio zapewnia rozwiązanie spod znaku DTS:X Ultra.

Współczesny laptop najlepiej radzi sobie, gdy w pracy pomagają mu zaawansowane technologie i sztuczna inteligencja. W tej kwestii Nitro 17 posługuje się takimi nowościami, jak:

NVIDIA Advanced Optimus, zarządzający pracą zintegrowanego i dedykowanego układu graficznego,

Acer PurifiedVoice 2.0, eliminujący zakłócenia z trójmikrofonowego systemu,

PurifiedView, narzędzie automatycznie kadrujące i rozmywające tło, współpracujące z kamerką internetową nagrywającą w rozdzielczości HD.

Prawdziwą świeżynką jest obecność klawisza Copilot. Dzięki niemu, od skorzystania z wirtualnego asystenta Microsoftu dzieli nas tylko jedno kliknięcie.

Na zaplecze komunikacyjne składają się dwa porty Thunderbolt 4, jedno gniazdo HDMI 2.1, czytnik kart microSD oraz technologia sieciowa Killer DoubleShot Pro Ethernet E3100G, kompatybilna z Wi-Fi 6E. Nie mogło też zabraknąć klawiatury z czterostrefowym podświetleniem RGB.

Predator Helios Neo 16 (Źródło: Acer)

Predator Helios Neo 16 i Helios Neo 18 – agresor ze środka stawki

Duet Predator Helios Neo 16 i Helios Neo 18 to wstęp do drapieżnej gamy gamingowych laptopów Acera w 2024 roku. Specyfikację otwiera procesor Intel Core i9 14900 HX, wspierany przez GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Układ graficzny to prawdziwy pożeracz energii – w trybie Turbo karta potrzebuje zasilania rzędu 140 W. Najbardziej doposażone wersje otrzymają 32 GB RAM-u DDR5 taktowane 5600 MHz i dyski 2 TB PCIe Gen 4 połączone RAID 0.

Aby tak potężny zestaw działał cały czas na wysokich obrotach, w środku Heliosów Neo pracuje szereg technik chłodzących – „trójwymiarowe” wentylatory AeroBlade 5. generacji, wektorowe rurki cieplne oraz zastosowanie ciekłego metalu zamiast tradycyjnej pasty na procesorze.

Predator Helios Neo 18 (Źródło: Acer)

Bez względu na to, czy wybierzecie model z 16- czy 18-calowym wyświetlaczem, ich parametry są takie same. Właściciel może się zatem cieszyć matrycą IPS o rozdzielczości WQXGA (2560×1600 pikseli), częstotliwością odświeżania 240 Hz i 100% pokryciem palety barw DCI-P3. Jakość obrazu poprawia wsparcie NVIDIA Advanced Optimus oraz G-Sync, synchronizujący częstotliwość odświeżania wyświetlacza do liczby generowanych w danym momencie klatek.

Z pomocą dedykowanego klawisza PredatorSense Key oraz aplikacji PredatorSense 5.0 dostosujemy podświetlenie klawiatury w 4 oddzielnych strefach i skonfigurujemy pracę wentylatorów czy GPU. Oprócz tego, na pokładach Predator Helios Neo 16 i Helios Neo 18 znajdziemy technologię Intel Killer DoubleShot Pro, minimalizującą opóźnienia sieci i stabilizującą łącze, dwa porty Thunderbolt 4, gniazdo HDMI 2.1 i slot na karty microSD.

Predator Helios 16 (Źródło: Acer)

Predator Helios 16 i Helios 18 – nieustępliwy drapieżnik

Jesteście graczami nieuznającymi kompromisów w kwestii tego, co oferuje kupowane urządzenie? Z pewnością spodobają Wam się laptopy Predator Helios 16 i Helios 18. Procesor Intel Core i9 14900HX w tych modelach pracuje z najlepszymi graficznymi propozycjami w segmencie – GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 lub RTX 4090 (wyłącznie model 18-calowy, do 175 W MGP). Najpotężniejsze egzemplarze dostaną 32 GB RAM-u DDR5 5600 MHz i SSD 4TB PCIe Gen 4 połączone macierzą RAID 0.

Komfort termiczny w laptopach zapewnia trio znane ze wspomnianej powyżej rodziny Helios Neo, czyli pionowe rurki odprowadzające ciepło, ciekły metal zamiast tradycyjnej pasty termoprzewodzącej na CPU oraz wentylatory chłodzące AeroBlade 5. generacji.

Wyróżnikiem Acer Predator Helios na 2024 rok są zastosowane matryce. Do wyboru jest 16- lub 18-calowy panel IPS, wykorzystujący technologię mini-LED. Producent obiecuje zatem jasność sięgającą 1000 nitów oraz 100% pokrycie barw DCI-P3. Dopełnieniem parametrów wyświetlaczy jest rozdzielczość WQXGA (2560×1600 pikseli) i maksymalna częstotliwość odświeżania 250 Hz. Wysoką jakość dźwięku bez zniekształceń otrzymamy dzięki wbudowanej technologii DTS:X Ultra.

Predator Helio 18 (Źródło: Acer)

Z pomocą oprogramowania PredatorSense, fani feerii barw wokół gamingowych stacji dostosują podświetlenie nie tylko na klawiaturze, ale też na logo obudowy oraz na pasku schowanym za szkłem akrylowym z tyłu urządzenia. Aplikacja służy także do monitorowania wydajności laptopa, ustawień wentylatorów oraz trybów pracy GPU.

Dodatkowo, na sekcji klawiszy WASD znalazły się przyciski MagKey 3.0, które można zamienić na dołączony do zestawu komplet MagClick lub MagSpeed. Pierwszy z nich spodoba się fanom ogrywania strzelanek na klawiaturze, drugi z pewnością będzie wykorzystywany przez miłośników Forza Horizon czy Need for Speed.

Wysoką jakość rozmów audio-wideo zapewni graczom obecność potrójnego układu mikrofonów z system Acer PurifiedVoice 2.0 oraz kamerki internetowej wspartej technologią PurifiedView. Każdy właściciel Predatora Helios 16 lub Helios 18 z 2024 roku uzyska dostęp do Wi-Fi 7, dwóch portów USB-C Thunderbolt 4 oraz gniazda na karty microSD.

Predator Triton Neo 16 – dyskretny gaming

Ostatni model, jaki zaprezentował Acer na CES w 2024 roku, to Predator Triton Neo 16. Jest to o tyle wyjątkowa konstrukcja, że – w przeciwieństwie do rodziny Helios i Nitro – nie przypomina gamingowego urządzenia. Jedyne, co zdradza jego rozrywkowy rodowód, to klawiatura z podświetleniem RGB.

Wewnątrz laptop prezentuje się już bardziej gamersko. Nie będzie dla nikogo z Was zaskoczeniem informacja, że znowu mamy do czynienia z kombinacją procesorów Intel Core i9 14. generacji oraz kart graficznych NVIDIA GeForce RTX serii 40. Specyfikację uzupełnia do 32 GB RAM-u DDR5 o taktowaniu 6400 MHz oraz dyski NVMe PCIe Gen 4 o pojemności 2 TB spięte w RAID 0.

Wyświetlanie obrazu powierzono natomiast 16-calowej matrycy o rozdzielczości 3.2K, proporcjach 16:10 i maksymalnej częstotliwości odświeżania 165 Hz.

Predator Triton Neo 16 (Źródło: Acer)

Gamingowe laptopy Acer Nitro oraz Predator – kalendarz premier i sugerowane ceny

Póki co, największą tajemnicą rynkową są urządzenia Predator Triton Neo 16 oraz Nitro 17 – nie mamy informacji dot. momentu debiutu laptopów ani minimalnej ceny, jaką trzeba będzie za nie zapłacić.

Co się tyczy pozostałych modeli, pojawią się one w sprzedaży w lutym 2024 roku w następujących cenach:

Predator Helios Neo 16 – cena od 1699 euro (7400 złotych),

Predator Helios Neo 18 – od 2199 euro (9580 złotych),

Predator Helios 16 – od 2799 euro (12195 złotych),

Predator Helios 18 – od 3999 euro (17420 złotych).

Trzeba przyznać jedno – w połączeniu z nowymi procesorami i kartami graficznymi oraz zaawansowaną, autorską technologią, seria Acer Predator w 2024 roku to kwintesencja gamingowej agresji na rynku.