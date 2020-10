Nvidia GeForce RTX 3060 Ti – w Chinach kupisz go już dziś!

GeForce RTX 2060 okazał się hitem i na stałe zagościł w komputerach wielu graczy na całym świecie. Z tego powodu wielu entuzjastów gier komputerowych z niecierpliwością czeka na jego następcę – RTX 3060. Jak na razie, na światło dzienne wyszła tylko mocniejsza wersja średniopółkowego modelu – GeForce RTX 3060 Ti.

GeForce RTX 3060 Ti – przedsprzedaż w Chinach

Według dotychczasowych spekulacji, Zieloni mieliby zapowiedzieć RTX 3060 Ti w okolicach 16. listopada. Tymczasem w Chinach niektóre sklepy zaczęły już przyjmować zamówienia na nowego GeForce’a.

(źródło: VideoCardz)

Karta Nvidii została wyceniona w granicach od 2049 do 2999 juanów, co po przeliczeniu przekłada się na cenę od 305 do 446 dolarów. Naszej uwadze jednak nie może uciec fakt, iż Chińczycy uprzedzają, że wysyłka zamówionych GPU odbędzie się dopiero w grudniu. Oznaczałoby to, że tak jak przy wszystkich dotychczas zaprezentowanych Amperach, między premierą a startem sprzedaży może upłynąć nawet miesiąc.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

GeForce RTX 3070 (źródło: Nvidia)

GeForce RTX 3060 Ti – specyfikacja

Dzięki bazie danych TechPowerUp i opublikowanej w niej walidacji z programu GPU-Z, poznaliśmy szczegółową specyfikację średniopółkowego Ampera. GeForce RTX 3060 Ti będzie oparty o rdzeń Ampere GA104-200 (8 nm) z 4864 rdzeniami CUDA, 152 jednostkami Tensor i 38 jednostkami RT.

GeForce RTX 3060 Ti GPU-Z (źródło: TechPowerUp)

(liczba jednostek TMU nie została poprawnie odczytana)

Układ będzie wspierany przez 8 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej szynie danych. Taktowanie rdzenia tej karty graficznej ustalono na zakres od 1410 do 1665 MHz (w trybie boost) dla rdzenia, natomiast pamięć VRAM taktuje się na poziomie 14 000 MHz. Moc obliczeniowa RTX 3060 Ti wynosi 16,2 teraflopów. Specyfikacja ta ma pracować ze współczynnikiem TGP na poziomie 180 W.

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti Model rdzenia Ampere GA102 Ampere GA102 Ampere GA104 Ampere Ga104-200 Rdzenie CUDA 10456 8704 5888 4864 Rdzenie RT 82 68 46 38 Rdzenie Tensor 328 272 184 152 Taktowanie karty 1395 – 1695 MHz 1440 – 1710 MHz 1500 – 1725 MHz 1410 – 1665 MHz Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6X 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie VRAM 19 500 MHz 19 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość VRAM 936 GB/s 760 GB/s 448 GB/s 448 GB/s TGP 350 W 320 W 220 W 180 W Cena 1499 dolarów 699 dolarów 499 dolarów 305 – 446 dolarów Porównanie specyfikacji układów z serii RTX 3000

GeForce RTX 3060 Ti – czy osiągnie sukces?

Biorąc pod uwagę stosunek ceny do wydajności RTX 3060 Ti, może cieszyć się nawet większym zainteresowaniem niż RTX 3070. Różnice między obiema kartami nie są aż tak ogromne, a wyznacznikiem podjęcia zakupu może okazać się cena. Moc obliczeniowa RTX 3060 Ti wynosi 16,2 teraflopów natomiast GeForce RTX 3070 oferuje moc na poziomie 20,3 teraflopów. Wszystko to przy cenie o przynajmniej 100 dolarów niższej dla słabszego brata.