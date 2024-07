Pamiętacie tę markę samochodów? Właśnie wraca do Europy

Włoska marka motoryzacyjna Lancia, planuje wielki powrót na europejski rynek. Producent ma zamiar otworzyć ponad 70 salonów w sześciu krajach i wprowadzić na rynek trzy nowe modele samochodów, w tym w pełni elektryczne pojazdy.

Pamiętacie tego producenta samochodów?

Lancia, czyli włoska marka motoryzacyjna z ponad 100-letnią historią, powraca na europejski rynek. Po wielu latach obecności jedynie w Italii, Lancia planuje otwarcie ponad 70 salonów dealerskich poza Włochami. Nowe salony pojawią się we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii i Holandii. Decyzja o wyborze tych krajów była podyktowana trzema kryteriami: zamiłowaniem do produktów „Made in Italy”, znaczeniem sprzedaży online oraz wielkością segmentu premium B.

źródło: Lancia

W swoim 10-letnim planie strategicznym Lancia przewiduje wprowadzenie na rynek trzech nowych modeli: jednego co dwa lata, począwszy od 2024 roku. Pierwszym z nich będzie nowa Lancia Ypsilon. Samochód będzie dostępny zarówno w wersji elektrycznej, jak i z silnikami spalinowymi, jednak od 2026 roku wszystkie nowe modele Lancii będą w pełni elektryczne. Od 2028 roku marka planuje sprzedaż wyłącznie samochodów elektrycznych, co ma na celu zwiększenie jej zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Lancia ma ambitne plany na przyszłość

Jak informuje portal Eska.pl, nowe salony Lancii mają oferować klientom wciągające doświadczenie, zarówno online, jak i offline, z naciskiem na włoską elegancję i nowoczesny design. Salony będą przypominać luksusowe butiki, a klienci będą mogli liczyć na wysoki standard obsługi i dbałość o szczegóły.

Ponadto producent zapewnia, że nowy elektryczny Ypsilon ma zasięg do 403 km w cyklu mieszanym i może pokonać dystans 100 km na ładowaniu, które trwa poniżej 10 minut. Wiemy także, że samochód ma być wyposażony m.in. w duży wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala, system wspomagania parkowania oraz system autonomicznej jazdy poziomu 2.

Lancia prezentuje również koncepcyjny, w pełni elektryczny samochód Pu+Ra HPE, który ma zasięg 700 km, a jego czas ładowania wynosi niewiele ponad 10 minut. Jest to „manifest w zakresie designu, domowej atmosfery wnętrza, zrównoważonego rozwoju, elektryfikacji i prostej w użyciu technologii”, jak mówią przedstawiciele marki. Model ten wyznacza kierunek rozwoju Lancii na najbliższą dekadę. Czas pokaże, czy włoska marka zdoła odzyskać swoją pozycję na rynku i przyciągnąć nowych klientów.