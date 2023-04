Lancia wraca do gry! Włosi będą robić samochody elektryczne

Obecna Lancia jest tylko cieniem samej siebie, ale niebawem ma się to zmienić. Włosi ogłosili ambitne plany na przyszłość, pokazali koncepcyjny model, a także zapowiedzieli nowe samochody, które dostaną silniki elektryczne.

Lancia wraca do gry!

Słysząc „Lancia” w wyobraźni widzę pierwszą generację modelu Delta, pięknego Stratosa czy niesamowicie atrakcyjnego 037. Niestety, w obecnym portfolio nie znajdziemy żadnego samochodu, który chociaż w minimalnym stopniu oddawałby ducha przed chwilą wymienionych, kultowych modeli. Firma sprzedaje wyłącznie wątpliwie przyjemnego dla oka Ypsilona, który dostępny jest tylko w kilku krajach Europy. Co ciekawe, ten niezbyt atrakcyjny samochód produkowany jest w fabryce w Tychach.

Mnie, jako miłośnika motoryzacji, to, co stało się z włoską marką, naprawdę boli. W związku z tym ze sporą ekscytacją czekałem na konferencję zaplanowaną na dziś, 15 kwietnia 2023 roku, na której to miało zostać przedstawione nowe otwarcie, a także plany na najbliższą przyszłość marki. Mogę już teraz napisać, że zdecydowanie jestem zaintrygowany tym, co usłyszałem i trzymam kciuki, że tym razem uda się przywrócić świetność włoskiej marce samochodów.

Na konferencji został pokazany koncepcyjny model Lancia Pu+Ra HPE, który wygląda naprawdę dobrze, a także wyraźnie nawiązuje do kultowego Stratosa. Mamy do czynienia z samochodem elektrycznym, który – według zapewnień producenta – charakteryzuje się zasięgiem ponad 700 km, czasem ładowania 10 minut i zużyciem energii poniżej 10 kWh na 100 km. Trzeba przyznać, że to imponujące liczby, ale należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia z konceptem, który nie zostanie wprowadzony do sprzedaży.

Koncepcyjny model Pu+Ra HPE (fot. Lancia)

Pu+Ra HPE nie trafi do sprzedaży, ale jest zapowiedzią designu wszystkich nowych Lancii, które zobaczymy do końca tej dekady. Nie będą one wyglądać identycznie jak koncept, ale ma on posłużyć jako inspiracja. Możemy jednak oczekiwać, że niektóre pomysły trafią do produkcyjnych modeli. Co więcej, śmiem stwierdzić, że produkcyjne auta, nawet, jeśli pożyczą tylko część pomysłów z Pu+Ra HPE, będą prezentować się całkiem przyjemnie.

7.5 Ocena

Zelektryfikowana przyszłość

Skoro już wiemy, co będzie inspiracją dla nadchodzących nowych samochodów z Włoch, czas przejść samych aut. Producent poinformował, że jako pierwsza zadebiutuje nowa generacja modelu Ypsilon. Premiera planowana jest na 2024 roku i klienci będą mogli wybrać wersję hybrydową lub w pełni elektryczną. Rok później do oferty dołączy Ypsilon HF.

Myślę, że nowa generacja Ypsilona raczej nie wzbudza większych emocji, ale mam dobrą wiadomość. Otóż w następnych latach będzie już znacznie ciekawiej – Lancia zamierza powrócić do segmentu C i D, wprowadzając auta w pełni elektryczne. W 2026 roku zadebiutuje model Gamma, a dwa lata później Delta.

Pozostaje trzymać kciuki i liczyć, że nowe samochody Włochów zachwycą w dniu premiery.