Chiński elektryk z polskiej fabryki. Produkcja już ruszyła

Z fabryki w Tychach należącej do koncernu Stellantis codziennie wyjeżdżają nowe egzemplarze Alfy Romeo Junior, Fiata 600 oraz jego elektrycznej odmiany Abarth 600e czy Jeepa Avenger. Właśnie dołączył do nich kolejny model. Jego korzenie sięgają jednak Azji.

Co to za elektryk?

T03 to auto należące do chińskiej marki Leapmotor. Jego wymiary oraz bryła zdradzają, że mamy do czynienia z autem, które powinno sprawdzać się przede wszystkim w miejskich scenariuszach. W Chinach oferowany jest on z silnikiem o mocy 55 kW, a w najbardziej doposażone egzemplarze wyposażane są w akumulatory o łącznej pojemności 36,5 kWh. Według normy NEDC jego zasięg wynosi wtedy około 400 kilometrów.

Leapmotor T03 (Źródło: producent)

O tym, że joint venture pomiędzy Stellantis a Leapmotor planuje produkcję chińskiego elektryka w fabrykach w Polsce, wiedzieliśmy od początku 2024 roku. Nie wiedzieliśmy jednak, kiedy ruszy montaż. Analityk pracujący dla grupy Jefferies, powołując się na rozmowy prowadzone przez zarząd Leapmotor poinformował, że pierwsze elektryczne T03 opuściły polską montażownię w drugim tygodniu czerwca. Masowa produkcja ma natomiast ruszyć we wrześniu 2024 roku.

Rywal „sześćsetki”

Nie wiadomo póki co, czy europejska specyfikacja Leapmotor T03 pokrywa się z chińską. Niewykluczone, że chcąc uniknąć rywalizacji z Fiatem 600e, joint-venture mogło zadecydować o montowaniu wyłącznie konfiguracji z mniejszymi akumulatorami, a co za tym idzie, z mniejszym zasięgiem niż włoska konstrukcja.

Leapmotor T03 (Źródło: producent)

Według CnEVPost, produkty Leapmotor International mają trafić do sprzedaży w Belgii, Francji, Grecji, Holandii, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch czy Niemiec. Póki co, Polska nie jest wymieniana, ale obecność MG czy BYD podpowiada mi, że debiut T03 w salonach nad Wisłą może być kwestią czasu.

Leapmotor T03 nie pozostanie jedynym chińskim elektrykiem, który będzie wyjeżdżał z fabryki w Tychach. W pierwszym kwartale 2025 roku do listy montowanych aut dołączy model A12. Będzie to miejski SUV, który na chwilę obecną nie jest oferowany w Chinach. Po europejskich drogach ma również jeździć Leapmotor C10, ten jednak ma być budowany w Państwie Środka, a dopiero później trafić do Europy.