Kupujesz w Kauflandzie? Przygotuj się na dużą zmianę

Kaufland poinformował, że jeszcze w kwietniu 2026 roku wprowadzi znaczące zmiany w programie lojalnościowymi Kaufland Card. Zmieni się jego nazwa, a do tego w regulaminie pojawią się nowe zapisy.

Program Kaufland Card zmienia się w Kaufland Card XTRA

Kaufland informuje, że 23 kwietnia 2026 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin jego programu lojalnościowego, który na mocy dokumentu zmieni nazwę z dotychczasowej, obowiązującej od 3 lat Kaufland Card (został bowiem wprowadzony w 2023 roku) na Kaufland Card XTRA.

Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem nowej kategorii produktów – Produkty XTRA, które klienci będą mogli nabyć za 1 grosz po aktywacji kuponu za określoną liczbę punktów. Podobny mechanizm jest dostępny jednak już teraz – również można za zebrane punkty aktywować kupon rabatowy, obniżający cenę produktu do 1 grosza.

W obowiązującym od 23 kwietnia 2026 roku regulaminie Kaufland Card XTRA zastrzeżono, że sklep nie przyjmie zwrotów produktów pełnowartościowych, kupionych za 1 grosz po aktywacji kuponu rabatowego. Jeśli natomiast klient złoży reklamację na podstawie gwarancji lub z powodu niezgodności towaru z umową, to w przypadku jej uznania otrzyma zwrot pieniędzy (tj. odzyska 1 grosz) i punktów lojalnościowych, które „wydał” na kupon zniżkowy.

Jeżeli zaś klient aktywuje taki kupon, ale go nie wykorzysta w podanym terminie, to wówczas straci on ważność, a punkty, które „zapłacono” za niego, nie zostaną zwrócone, czyli po prostu przepadną.

Co jeszcze nowego w programie Kaufland Card XTRA od 23 kwietnia 2026 roku?

Z programu Kaufland Card XTRA będzie można skorzystać też podczas zakupów realizowanych za pośrednictwem Glovo. Wymogiem jest podanie numeru karty w wyznaczonym miejscu formularza. Możliwe ma być również skorzystanie z kuponów rabatowych – trzeba jednak wcześniej je aktywować, przed podaniem numeru karty (i pozostawić aktywne do momentu finalizacji zakupów w sklepie).

Klienci mogą też liczyć na akcje polegające na możliwości zdobycia dodatkowych punktów lojalnościowych w zamian za wskazane aktywności – będą one organizowane w wybranych okresach. Ich szczegóły mają być przekazywane „z wyprzedzeniem”.

Ponadto sklep wprowadził zapis, zgodnie z którym rości sobie prawo do usunięcia konta klienta, jeśli ten w ciągu minionych 12 miesięcy nie dokonał żadnych zakupów, skanując kartę programu lojalnościowego Kaufland Card XTRA.